ВиК Хасково изцяло реконструира две помпени станции в община Симеоновград

ВиК Хасково изцяло реконструира две помпени станции в община Симеоновград , което води до подобряване на услугата, намаление на авариите по мрежата и понижение разходите за ел.енергия, съобщават от дружеството. 

 Помпена станция „Азмака“ захранва селата Троян, Калугерово, Навъсен, Пясъчево. Там вече е монтирана нова тръбна разводка и тръбна арматура. Има радиовръзка с водоем Навъсен, ново електрическо табло със система СКАДА, която дава информация и възможност за управление в реално време на съоръженията от диспечер в управлението на ВиК в Хасково, така също системата може да се следи и от мобилно устройство на оторизираните служители. Подменени са ел .инсталациите и помпата в станцията.

Приключила е реконструкцията на ПС „Свирково“, подаваща вода за Свирково и Дряново, там също е подменена тръбна арматура, изградено е честотно управление, което контролира нивото на водоемите и не позволява разхищаване на вода, монтиран е нов поплавъков вентил за предотвратяване на преливане, и има изградена радиовръзка с водоема в Свирково.

Тази година ВиК Хасково смени близо 300 метра от напорния водопровод към Дряново и Свирково. Така също бяха монтирани близо 60 водомерни шахти за абонатите по 8 улици , където бе сменен водопровода от община Симеоновград. Новият вид водомери са извън имотите на абонатите, позволяващи достъп на инкасатор по всяко време.

Сменен е и водопроводът по улица „Здравец“ в Сименовград .

Изключително ефективен е монтираният тази година регулатор на налягането по водопровода за селата Калугерово и Пясъчево, казват още от дружеството. Благодарение на балансираното налягане в системата се отчитат по 1 авария на месец докато преди това месечно са отстранявани по около 30 аварии по вътрешната мрежа на всяко едно от селата.

Източник: Haskovo.NET

