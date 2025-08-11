Екипи на ВиК отстраняват аварии в Хасково и Симеоновград

Екипи на ВиК работят днес по отстраняване на аварии в кв. „Орфей“ в Хасково , на улиците „Малтепе“ и „6 септември“, това е причината за нарушено водоподаване в районите, съобщават от водното дружество.

Отстранява се авария на улица „Роза“ в Симеоновград, което е причината за нарушено водоподаване в части от квартал „Злати дол“.

Строително- ремонтни работи се извършват и по водопроводите в и към селата Малево, Долно Брястово, Черногорово, Добрич, Иваново, Българин, Доситеево, Голям Извор, Маточина и град Меричлери.

