Две големи аварии оставиха голяма част от Хасково без вода

Екипи на ВиК отстраняват днес две големи аварии на магистрален водопровод от „Източна зона“ в Хасково. Това е причината днес с нарушено водоподаване да са кварталите „Тракийски“, „Македонски“, „Овчарски“, „Младежки хълм“, „Хисаря“, района около Автогарата, бул. „България“, ул. „Добруджа“, ул. „Сан Стефано“ и районите около тези улици.

Строително-ремонтни работи се извършват и на водопроводите в и до селата Криво поле, Константиново, Александрово, Мезек и Пъстрогор.

Очаква се водоподаването да бъде възстановено до края на деня, обещават от водното дружество.