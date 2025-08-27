От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

28 °C

Две големи аварии оставиха голяма част от Хасково без вода

Изображение 1 от 7
Покажи в галерия

    Екипи на ВиК отстраняват днес две големи аварии на магистрален водопровод от „Източна зона“ в Хасково. Това е причината днес с нарушено водоподаване да са кварталите „Тракийски“, „Македонски“, „Овчарски“, „Младежки хълм“, „Хисаря“, района около Автогарата, бул. „България“, ул. „Добруджа“, ул. „Сан Стефано“ и районите около тези улици.

    Строително-ремонтни работи се извършват и на водопроводите в и до селата Криво поле, Константиново, Александрово, Мезек и Пъстрогор.

    Очаква се водоподаването да бъде възстановено до края на деня, обещават от водното дружество.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Хасково е красив град.
    Хасково е красив град.
    Хасково и Аида от високо.
    Хасково и Аида от високо.
    775 хиляди лева инвестиции от "ВиК"
    775 хиляди лева инвестиции от "ВиК"

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    За 40-ти път организират Лекоатлетически крос „Ванко Дяков“ от Димитровград до Хасково
    За 40-ти път организират Лекоатлетически крос „Ванко Дяков“ от Димитровград до Хасково
    преди 1 час
    Откриха близо 6 кг марихуана в газова бутилка на кола
    Откриха близо 6 кг марихуана в газова бутилка на кола
    преди 2 часа
    С изложба и грамоти приключи Лято в библиотеката
    С изложба и грамоти приключи Лято в библиотеката
    преди 2 часа
    В Хасково посрещнаха тържествено над 100 военнослужещи от мисия в Косово
    В Хасково посрещнаха тържествено над 100 военнослужещи от мисия в Косово
    преди 2 часа
    НОИ и 21 ключови осигурители дискутираха в Хасково въвежднето на еврото
    НОИ и 21 ключови осигурители дискутираха в Хасково въвежднето на еврото
    преди 4 часа
    Хванаха младеж с 15 грама марихуана
    Хванаха младеж с 15 грама марихуана
    преди 4 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Michael Bolton - Spark of Light - Sunset Guitar Session

    Случаен виц

    В Хасково посрещнаха тържествено над 100 военнослужещи от мисия в Косово
    Откриха близо 6 кг марихуана в газова бутилка на кола

    Много мъже, след като се влюбят в трапчинката на бузата, по погрешка се женят за цялото момиче. Стивън Ликок

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Шарена сол
    Шарена сол

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини