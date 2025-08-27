От х:

Откриха близо 6 кг марихуана в газова бутилка на кола

    Близо 6 кг марихуана в газова бутилка на лек автомобил откриха митническите служители на отдел „Борба с наркотрафика“ на Митнически пункт „Капитан Андреево“, съобщиха от Агенция „Митници“.

    На 25.08.2025 г. на пункта пристига лек автомобил „Ауди“ с български регистрационен номер, управляван от български гражданин, който пътува сам от България за Турция. Превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентген, при която са отбелязани зони с подозрение за укрити забранени стоки.

    При последвалата физическа проверка е включено и митническо куче Рая, обучено да надушва наркотици, което се насочва към газова бутилка, монтирана в багажното отделение на мястото на резервната гума на автомобила. След демонтаж на газовата бутилка, митническите служители откриват 47 полиетиленови пакета със суха зелена листна маса. Направен е полеви наркотест, който показал реакция за марихуана. Наркотичното вещество е с общо бруто тегло 5,900 кг и на стойност 94 400 лева (48 265,95 евро).

    По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

