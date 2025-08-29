Оставиха за постоянно в ареста задържан за трафик на близо 6 кг. марихуана

Окръжен съд – Хасково остави за постоянно в ареста 58-годишния Георги Ковачев. Той е привлечен като обвиняем, след като на 25-ти август тази година, бе задържан на ГКПП „Капитан Андреево“. Обвинението е за опит за пренасяне на 5.9 кг марихуана. Мъжът е пътувал с лекия си автомобил към Турция, когато е бил спрян за проверка. Стойността на пренасяния наркотик е 94 400 лв.

Съдът в Хасково днес уважи искането за вземане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо него, като прие, че до момента във воденото разследване са събрани достатъчно доказателства, които са в състояние да обосноват извод, че престъпление действително е налице, както и че негов автор би могъл да бъде обвиняемият. За такъв тип деяние законът предвижда наказание „Лишаване от свобода“ от 10 до 15 години, като е предвидено и наказание „глоба“ в размер от 100 000 до 200 000 лева.

Според съда данните за личността на задържания Ковачев могат да се определят като положителни, тъй като същият не е осъждан, трудово ангажиран е и по никакъв начин не е възпрепятствал извършването на митническата проверка, при която са открити пакетите с наркотично вещество, но от приложената по досъдебното дело справка за задграничните пътувания е видно, че той често напуска пределите на България, пътувайки до Турция. Затова съдът счете, че съществува опасност обвиняемият да се отклони от воденото спрямо него разследване и не толкова да извърши друго престъпление. Освен това досъдебното производство е в изключително ранен етап на разследване и предстои извършване на необходимите и възможните процесуалните действия.

Определението за мярката „Задържане под стража“ подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив в 3-дневен срок.