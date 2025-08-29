От х:

Местят лятното автокино в Хасково на паркинга на комплекс „21 век“

Тази година лятното автокино в Хасково няма да бъде на познатото място, информираха от общинската администрация. В продължение на няколко години атракцията бе на паркинга на хипермаркет. Този път събитието ще бъде в центъра на града. От общината са решили то да е на комплекс „21век."

В рамките на инициативата хасковлии и гости на града ще могат да изгледат три филма. Ще бъдат прожектирани лентите „Бай Иван 3: Почивката“, „Клопка“ и „До последен дъх“.

Прожекциите ще бъдат безплатни.

Събитието е част от програмата за Деня на Хасково.

Програма Лятно автокино Хасково 2025:

  • 1 септември (понеделник)

19:30 Лятно автокино в Хасково представя: „Бай Иван 3: Почивката“ /паркинг „21 век“/

  • 2 септември (вторник)

19:30 Лятно автокино в Хасково представя: „Клопка“ /паркинг „21 век“/

  • 3 септември (сряда)

19:30 Лятно автокино в Хасково представя: „До последен дъх“ /паркинг „21 век“/

Последни новини