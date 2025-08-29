Местят лятното автокино в Хасково на паркинга на комплекс „21 век“

Тази година лятното автокино в Хасково няма да бъде на познатото място, информираха от общинската администрация. В продължение на няколко години атракцията бе на паркинга на хипермаркет. Този път събитието ще бъде в центъра на града. От общината са решили то да е на комплекс „21век."
В рамките на инициативата хасковлии и гости на града ще могат да изгледат три филма. Ще бъдат прожектирани лентите „Бай Иван 3: Почивката“, „Клопка“ и „До последен дъх“.
Прожекциите ще бъдат безплатни.
Събитието е част от програмата за Деня на Хасково.
Програма Лятно автокино Хасково 2025:
-
1 септември (понеделник)
19:30 Лятно автокино в Хасково представя: „Бай Иван 3: Почивката“ /паркинг „21 век“/
-
2 септември (вторник)
19:30 Лятно автокино в Хасково представя: „Клопка“ /паркинг „21 век“/
-
3 септември (сряда)
19:30 Лятно автокино в Хасково представя: „До последен дъх“ /паркинг „21 век“/