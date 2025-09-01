Лятното автокино в Хасково привлече много деца и младежи

Първата вечер на лятното автокино в Хасково събра много деца и младежи на паркинга на комплекс „21 век“. Зрителите имаха възможност да се насладят на комедията „Бай Иван 3: Почивката“.

Тази година лятното автокино в Хасково не е на познатото място. В продължение на няколко години атракцията бе на паркинга на хипермаркет. Този път събитието е в центъра на града – пред комплекс „21век."

В рамките на инициативата хасковлии и гости на града ще могат да изгледат още два филма: „Клопка“ и „До последен дъх“.

Прожекциите са безплатни, а събитието е част от програмата за Деня на Хасково.

Програма Лятно автокино Хасково 2025:

2 септември (вторник)

19:30 Лятно автокино в Хасково представя: „Клопка“ /паркинг „21 век“/

3 септември (сряда)

19:30 Лятно автокино в Хасково представя: „До последен дъх“ /паркинг „21 век“/