От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

22 °C

Лятното автокино в Хасково привлече много деца и младежи

Изображение 1 от 32
Покажи в галерия

    Първата вечер на лятното автокино в Хасково събра много деца и младежи на паркинга на комплекс „21 век“. Зрителите имаха възможност да се насладят на комедията „Бай Иван 3: Почивката“.

    Тази година лятното автокино в Хасково не е на познатото място. В продължение на няколко години атракцията бе на паркинга на хипермаркет. Този път събитието е в центъра на града – пред комплекс „21век."

    В рамките на инициативата хасковлии и гости на града ще могат да изгледат още два филма: „Клопка“ и „До последен дъх“.

    Прожекциите са безплатни, а събитието е част от програмата за Деня на Хасково.

    Програма Лятно автокино Хасково 2025:

    • 2 септември (вторник)

    19:30 Лятно автокино в Хасково представя: „Клопка“ /паркинг „21 век“/

    • 3 септември (сряда)

    19:30 Лятно автокино в Хасково представя: „До последен дъх“ /паркинг „21 век“/

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Откриха изложбата с творби от Националния пленер по живопис „Хасково – цветна палитра“
    Откриха изложбата с творби от Националния пленер по живопис „Хасково – цветна палитра“
    преди 3 часа
    Мъж пострада при падане с тротинетка в Хасково
    Мъж пострада при падане с тротинетка в Хасково
    преди 5 часа
    Сменят най-стария светофар в Хасково
    Сменят най-стария светофар в Хасково
    преди 7 часа
    Медали и купи за Симеоновград от Национален турнир по плажна борба в Шкорпиловци
    Медали и купи за Симеоновград от Национален турнир по плажна борба в Шкорпиловци
    преди 7 часа
    Хасково празнува 140 г. от Съединението на България с тържествена церемония и грандиозен концерт на ансамбъл „Чинари“
    Хасково празнува 140 г. от Съединението на България с тържествена церемония и грандиозен концерт на ансамбъл „Чинари“
    преди 9 часа
    Гришо се прибра в Хасково
    Гришо се прибра в Хасково
    преди 10 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Lady Gaga - Abracadabra

    Случаен виц

    Откриха изложбата с творби от Националния пленер по живопис „Хасково – цветна палитра“

    Човек е преуспял, ако сутрин става, вечер ляга, а междувременно прави каквото си иска. -Боб Дилън

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Паста със сьомга и хайвер
    Паста със сьомга и хайвер

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини