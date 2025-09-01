От х:

Откриха изложбата с творби от Националния пленер по живопис „Хасково – цветна палитра“

    Тази вечер в галерия „Форум“ беше открита изложбата с творби от Националния пленер по живопис „Хасково – цветна палитра“.

    Картините, вдъхновени от красотата на Хасково, са експонирани в галерията, за да се насладят ценителите на живописта и да преоткрият любимия град през погледа на Костадинка Измирлиева, Мариана Маринова, Мария Райчева, Николай Алексиев, Надежда Стойнева, Диана Вълчева, Златка Добрева и Борислав Данев.

    Платната ще останат в галерията през празничните дни на Хасково, а уникалният послеслов на Националния пленер „Хасково – цветна палитра“ е утре. Точно в 10:00 часа в арт-пространството пред „Форум“ децата от школите по рисуване „Пастело“, „Дъга“ и „Колорит“ ще рисуват в Третия минипленер за деца. Малките художници ще рисуват на открито по темата, която вдъхнови доказаните имена в българската живопис. 

    Източник: Haskovo.NET

