Любители от 11 до 82 години се включиха в първия маратон „Хасково плува“

Около 20 любители на водните спортове се включиха в първия плувен маратон „Хасково плува“. Спортният празник стартира в 9 часа тази сутрин в закрития плувен комплекс в областния град и продължава до 17 часа днес.

Участниците са на различна възраст. Най-младият беше 11-годишната Жаклин Господинова, а най-възрастният – 82-годишният Димитър Димитров. Първи във водата се гмурна 77-годишният Стефан Вангелов, който демонстрира плувни умения на високо ниво.

Проявата няма състезателен характер. Според регламента, всеки от участниците трябва да плува свободен тил в басейна за половин час.

Плувното предизвикателство е част от празничната програма на Хасково по повод Деня на града – 8 септември. Организира се от Община Хасково и Плувен комплекс „Хасково“ по идея на световния шампион по плуване за хора с трансплантирани органи Георги Пеев.