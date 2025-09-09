От х:

Димитър Нейков – Вълка остава в ареста за отглеждане на канабис, задържан е в изпитателния срок на условна присъда

    25-годишният Димитър Нейков по прякор Вълка ще остане за постоянно в ареста за отглеждане на канабис в местността „Азнака“ в землището на харманлийското село Лешниково. Това реши днес тричленен състав на Окръжен съд – Хасково с председател Милена Дечева, потвърждавайки определението на Районния съд в Харманли.

    Младият мъж, който се занимава със земеделие и животновъдство, беше арестуван на 29 август 2025 г. Тогава в нивата бяха открити 71 растения „индийски коноп“, с височина на стъблото между 100 до 170 см. За отглеждането им била изградена поливна система с генератор за ток, помпа, маркучи и 2 соларни видеокамери. На място бе задържан Димитър Нейков, с когото имало още двама души, които избягаха при полицейската проверка. Единият бе заловен минути по-късно, а другият се издирваше. За обвиняем е привлечен само Вълка, а другите двама са свидетели по делото.

    Днес адвокат Ташев поиска по-лека мярка за клиента си – парична гаранция или домашен арест с проследяваща гривна. Сред мотивите му бяха, че „задържане под стража“ е необоснована, защото според българския Наказателен кодекс въпросното престъпление не е особено тежко, като се предвижда наказание от 2 до 5 години затвор.

    Прокурорът по делото Елеонора Иванова настоя мярката да бъде потвърдена и изтъкна, че обвиняемият вече осъден за същото престъпление – отглеждане и държане на наркотици. Стана ясно, че настоящото престъпление е извършено в изпитателния 3-годишен срок на предходното осъждане през 2022 г.

    В крайна сметка магистратите прецениха, че мъжът трябва да стане в ареста. Според тях е налице обосновано предположени, че Нейков е съпричастен към престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност. Съдебният състав взе предвид предходното осъждане на обвиняемия, което говори за утвърдени престъпни навици.

    Определението на хасковския съд е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Ако Нейков бъде осъден за настоящото престъпление, той ще трябва да изтърпи ефективно и предходното наказание. 

    Източник: Haskovo.NET

