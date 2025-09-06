От х:

НАП търси 1025 граждани в област Хасково за недекларирани доходи за 2024 година

Над 1 000 в област Хасково са пропуснали да обявят суми от наложен платеж, хонорари или земеделски субсидии, съобщиха от приходната агенция. С писма и обаждане по телефона служители от държавната администрация ще напомнят на гражданите да декларират доходите си.

НАП стартира информационна кампания спрямо физически лица, за които има данни, че през 2024 година са получили доходи от хонорари, земеделски субсидии, суми от наложени платежи от продажби в Интернет, наеми и др. , но са пропуснали да ги декларират. Над 27 000 лица в страната, от които 1025 в област Хасково, ще получат писма, имейли или обаждане по телефона, като гражданите трябва да обявят доходите си в рамките на две седмици след получаване на известието от приходната агенция.

НАП разполага с информация за сумите, получени през 2024 г. от физическите лица. Тези данни са подадени в приходната агенция от куриерските фирми – за плащания чрез наложен платеж, от работодателите – за изплатени хонорари по граждански договори и от Държавен фонд „Земеделие“ – за отпуснатите субсидии.

Данните за доходите са вписани в предварително попълнените годишни данъчни декларации,  а информацията за вида им е отразена в съответните приложения.  Преди да бъдат подписани и подадени, предварително попълнените данни следва да се прегледат, допълнят и коригират при необходимост, както и да се прецени дали доходите, вписани в декларацията, са облагаеми или необлагаеми. Облагаемите доходи подлежат на задължително деклариране, а необлагаемите, каквито например са доходите от продажба на лични вещи, могат да се обявят по желание.

Електронната услуга за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ е достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) или с квалифициран електронен подпис (КЕП) в е-Портала на приходната агенция. Лицата, които не разполагат с ПИК,  могат да го получат за минути и безплатно във всеки един офис на НАП.  

Източник: Haskovo.NET

Последни новини