От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

26 °C

В Хасково посрещнаха тържествено над 100 военнослужещи от мисия в Косово

Изображение 1 от 21
Покажи в галерия

    С тържествен ритуал на площад „Свобода“ в Хасково посрещнаха над 100 военнослужещи от местното поделение 52740, които се завърнаха от успешна мисия в Косово.

    Хасковският контингент участваше в състава на многонационалния батальон на „Регионално командване – Запад“ от Стабилизиращите сили на НАТО за поддържане на сигурността в Косово (KFOR).

    Участниците в мисията получиха грамоти за проявен висок професионализъм и отлично изпълнение на поставените задачи, връчени от генерал-лейтенант Михаил Попов – заместник-началник на отбраната. С почетна грамота беше отличена старши-лейтенант Алисия Узунова. 26-годишната военнослужеща по време на операцията е била назначена като заместник-началник на тактически оперативен център. За нея това е първа мисия. „Работата в многонационална среда ми донесе много удовлетворение. Щастлива съм за получената почетна грамота. Тя означава много за мен, защото показва, че моята работа там е оценена. Изпитвам гордост, че защитавам Родината и придобивам опит“, сподели военнослужещата, която от 3 години е в поделението.

    Завърналите се от успешната мисия бяха поздравени от официалните гости.

    „Добре дошли на родна земя! Радвам се, че ви посрещаме така, както ви изпратихме – в пълен състав и в добро здраве! По време на мисията вие представихте България пред нашите съюзници и пред властта и населението на Косово, като доказахте, че ние сме надежден съюзник и сигурен гарант за мира и сигурността на Балканите“, каза в приветствието си ген.-лейтенант Михаил Попов.

    „Поздравявам ви за достойно изпълнената мисия! Радостен съм да ви посрещна в Хасково живи и здрави! Благодаря ви, български военнослужещи, че с чест и доблест, с достойнство и вяра опазихте чисти и неопетнени междусъюзническото, националното и хасковското знаме“, заяви в обръщението си към участниците в мисията кметът на община Хасково Станислав Дечев.

    Припомняме, че военнослужещите проведоха подготовката си в района на военно формирование 52740 – Хасково и в гарнизонен учебен център „Добрич“, след което получиха оценка „Боеготов“. В края на февруари те заминаха за Косово, където в продължение на шест месеца изпълняваха задачи по патрулиране, охрана на обекти, сред които база „Виладжио Италия“ и манастир „Дечани“, устройване на контролни постове, противодействие и контрол на масови безредици, както и поддържане на сили за бързо реагиране.

    Това е седмото участие на военнослужещи от 31-ви механизиран батальон – Хасково в задгранична мисия. Предишните участия бяха в операции на коалиционните сили за поддържане на мира в Афганистан (ISAF) и в операцията на ЕС в Босна и Херцеговина „АЛТЕА“ (EUFOR).

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Вя
      Вятъра
      3 -1
      12:21, 27 авг 2025
      Странно нещо са хората напоследък.Вика,че бил русофил и путинист а пък ходи да служи на НАТО!Политиците същата работа.БСП са комунисти уж,а приветстват армията на НАТО!Ама карай,да върви ден за ден па квото дойде.
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    За 40-ти път организират Лекоатлетически крос „Ванко Дяков“ от Димитровград до Хасково
    За 40-ти път организират Лекоатлетически крос „Ванко Дяков“ от Димитровград до Хасково
    преди 11 минути
    Две големи аварии оставиха голяма част от Хасково без вода
    Две големи аварии оставиха голяма част от Хасково без вода
    преди 25 минути
    Откриха близо 6 кг марихуана в газова бутилка на кола
    Откриха близо 6 кг марихуана в газова бутилка на кола
    преди 34 минути
    С изложба и грамоти приключи Лято в библиотеката
    С изложба и грамоти приключи Лято в библиотеката
    преди 1 час
    НОИ и 21 ключови осигурители дискутираха в Хасково въвежднето на еврото
    НОИ и 21 ключови осигурители дискутираха в Хасково въвежднето на еврото
    преди 2 часа
    Хванаха младеж с 15 грама марихуана
    Хванаха младеж с 15 грама марихуана
    преди 3 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Krisiya - Нежност

    Случаен виц

    Хванаха младеж с 15 грама марихуана
    Две големи аварии оставиха голяма част от Хасково без вода

    Логиката ще те заведе от точка А до точка Б. Въображението ще те заведе навсякъде. - Алберт Айнщайн

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Пържоли в сос от синьо сирене
    Пържоли в сос от синьо сирене

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини