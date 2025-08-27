В Хасково посрещнаха тържествено над 100 военнослужещи от мисия в Косово

С тържествен ритуал на площад „Свобода“ в Хасково посрещнаха над 100 военнослужещи от местното поделение 52740, които се завърнаха от успешна мисия в Косово.

Хасковският контингент участваше в състава на многонационалния батальон на „Регионално командване – Запад“ от Стабилизиращите сили на НАТО за поддържане на сигурността в Косово (KFOR).

Участниците в мисията получиха грамоти за проявен висок професионализъм и отлично изпълнение на поставените задачи, връчени от генерал-лейтенант Михаил Попов – заместник-началник на отбраната. С почетна грамота беше отличена старши-лейтенант Алисия Узунова. 26-годишната военнослужеща по време на операцията е била назначена като заместник-началник на тактически оперативен център. За нея това е първа мисия. „Работата в многонационална среда ми донесе много удовлетворение. Щастлива съм за получената почетна грамота. Тя означава много за мен, защото показва, че моята работа там е оценена. Изпитвам гордост, че защитавам Родината и придобивам опит“, сподели военнослужещата, която от 3 години е в поделението.

Завърналите се от успешната мисия бяха поздравени от официалните гости.

„Добре дошли на родна земя! Радвам се, че ви посрещаме така, както ви изпратихме – в пълен състав и в добро здраве! По време на мисията вие представихте България пред нашите съюзници и пред властта и населението на Косово, като доказахте, че ние сме надежден съюзник и сигурен гарант за мира и сигурността на Балканите“, каза в приветствието си ген.-лейтенант Михаил Попов.

„Поздравявам ви за достойно изпълнената мисия! Радостен съм да ви посрещна в Хасково живи и здрави! Благодаря ви, български военнослужещи, че с чест и доблест, с достойнство и вяра опазихте чисти и неопетнени междусъюзническото, националното и хасковското знаме“, заяви в обръщението си към участниците в мисията кметът на община Хасково Станислав Дечев.

Припомняме, че военнослужещите проведоха подготовката си в района на военно формирование 52740 – Хасково и в гарнизонен учебен център „Добрич“, след което получиха оценка „Боеготов“. В края на февруари те заминаха за Косово, където в продължение на шест месеца изпълняваха задачи по патрулиране, охрана на обекти, сред които база „Виладжио Италия“ и манастир „Дечани“, устройване на контролни постове, противодействие и контрол на масови безредици, както и поддържане на сили за бързо реагиране.

Това е седмото участие на военнослужещи от 31-ви механизиран батальон – Хасково в задгранична мисия. Предишните участия бяха в операции на коалиционните сили за поддържане на мира в Афганистан (ISAF) и в операцията на ЕС в Босна и Херцеговина „АЛТЕА“ (EUFOR).