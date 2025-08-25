От х:

Посрещат официално военнослужещите, завърнали се от мисия в Косово

Официално посрещане на военнослужещите от хасковското военно формирование 52740, завърнали се от мисия в Косово, ще се проведе на 27 август 2025 г. от 10:00 часа на площад „Свобода“ в град Хасково. Ще се състои тържествена церемония по разформироване на маневрената рота, участвала в състава на многонационалния батальон на „Регионално командване – Запад“ от Стабилизиращите сили на НАТО за поддържане на сигурността в Косово (KFOR).

По време на ритуала военнослужещите ще бъдат посрещнати официално след успешното си участие в операцията. За проявен висок професионализъм и отлично изпълнение на поставените задачи те ще получат награди от министъра на отбраната, началника на отбраната, командващия на Съвместното командване на силите и командира на Сухопътните войски.  

Източник: Haskovo.NET

