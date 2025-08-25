Веселин Маринов, Графа и Ивана в програмата за Деня на Хасково

Община Хасково представи празничната си програма по повод Деня на Хасково – 8 септември.

Тази година събитията започват от 27 август 2025 г. с Национален пленер по живопис „Хасково цветна палитра“ и ще завърши на 27 септември с рок концерт на младежки банди – „Koshera rock stage“.

Любимият пиано бар под звездите ще радва меломаните на 3 и 4 септември.

Както традицията повелява, на спортна площадка „Спартак“ ще се проведат концерти с известни и обичани от всички поп, рок, фолк и народни изпълнители. Специалните гости, които ще открият музикалните вечери ще бъдат вокално трио „DEJA VU“ и Веселин Маринов. В следващите концерти ще участват оркестър „Чинари“, Дана и Ивана, Нора Караиванова и Графа.

За поредна година Хасково ще посрещне повече от 100 младежи от страни от и извън европейския съюз, с които ще се проведат дискусии, кръгли маси и които ще се включат в празничната програма с различни музикални и танцови концерти, каза Валентин Спенджаров от Община Хасково.

Много спортни събития са включени в програмата като за първи път се организира плувен маратон, информира заместник-кметът на община Хасково Мария Вълчева.