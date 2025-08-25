Веселин Маринов, Графа и Ивана в програмата за Деня на Хасково

Община Хасково представи празничната си програма по повод Деня на Хасково – 8 септември.
Тази година събитията започват от 27 август 2025 г. с Национален пленер по живопис „Хасково цветна палитра“ и ще завърши на 27 септември с рок концерт на младежки банди – „Koshera rock stage“.
Любимият пиано бар под звездите ще радва меломаните на 3 и 4 септември.
Както традицията повелява, на спортна площадка „Спартак“ ще се проведат концерти с известни и обичани от всички поп, рок, фолк и народни изпълнители. Специалните гости, които ще открият музикалните вечери ще бъдат вокално трио „DEJA VU“ и Веселин Маринов. В следващите концерти ще участват оркестър „Чинари“, Дана и Ивана, Нора Караиванова и Графа.
За поредна година Хасково ще посрещне повече от 100 младежи от страни от и извън европейския съюз, с които ще се проведат дискусии, кръгли маси и които ще се включат в празничната програма с различни музикални и танцови концерти, каза Валентин Спенджаров от Община Хасково.
Много спортни събития са включени в програмата като за първи път се организира плувен маратон, информира заместник-кметът на община Хасково Мария Вълчева.
ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА - 8 СЕПТЕМВРИ 2025 г.
РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА И ДЕН НА ХАСКОВО
27 август – 30 август
Национален пленер по живопис „Хасково – цветна палитра“ `2025
/к-кс „Ани Мар“, яз. Клокотница/
1 септември (понеделник)
18:00 Изложба Национален пленер по живопис „Хасково – цветна палитра“ `2025, /ХГ „Форум“/
19:30 Лятно автокино в Хасково представя: „Бай Иван 3: Почивката“
/паркинг магазин „Кауфланд“/
2 септември (вторник)
10:00 Трети мини пленер за деца „Хасково – цветна палитра“ `2025
/пред ХГ „Форум“/
19:30 Лятно автокино в Хасково представя: „Клопка“
/паркинг магазин „Кауфланд“/
3 септември (сряда)
10:00 Приложно колоездене – състезание за всички деца, които обичат колоезденето, /Арката на парк „Кенана“/
15:30 Кръгла маса „Цифровият преход на ЕС“, /зала „Хасково“/
19:30 Лятно автокино в Хасково представя: „До последен дъх“
/паркинг магазин „Кауфланд“/
20:00 Пиано бар под звездите
/фонтаните пред ОНЧ „Заря – 1858“/
4 септември (четвъртък)
09:00 Детски футболен турнир „Богомил Попов”
/ст. „Младост“ и ст. „Хасково“/
16:00 Дискусия „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“
/зала „Хасково“/
19:00 Празничен концерт „Богатството на Европа“ с участието на гости от Гърция, Унгария, Турция и др.
/фонтаните пред ОНЧ „Заря – 1858“/
20:00 Пиано бар под звездите
/фонтаните пред ОНЧ „Заря – 1858“/
5 септември (петък)
09:00 Детски футболен турнир „Богомил Попов”
/ст. „Хасково“/
10:00 Младежки семинар „Ключ към Европа“
/къща музей „Паскалевата къща“/
14:00 Уъркшоп „Различни култури – една посока“
/зала „Хасково“/
20:00 Любимите световни хитове с вокално трио „DЕJА VU” и концерт на Веселин Маринов, /КСК „Спартак“/
6 септември (събота)
11:00 Общоградско честване на Деня на Съединението на България
/пл. „Свобода“/
20:00 Хасково празнува Съединението – Празничен концерт на ансамбъл „Чинари“
/КСК „Спартак“/
7 септември (неделя)
10:00 Парад на ретро автомобили Хасково `2025 с участието на рок група „Прима Виста“, /пл. „Свобода“/
10:00 40-ти лекоатлетически крос „Ванко Дяков“
12:00 Награждаване на победителите от 40-ти лекоатлетически крос „Ванко Дяков“ в Хасково
19:00 Концерт „С музиката на Георги Андреев“ с участието на квартет „Смилена“, Милена Андреева, Народен оркестър и Камерен оркестър при община Хасково
/ОНЧ „Заря – 1858“/
20:00 Балканска вечер в Хасково – с Данна и певицата на народа Ивана и Бенд, /КСК „Спартак“/
8 СЕПТЕМВРИ – РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА – ДЕН НА ХАСКОВО (ПОНЕДЕЛНИК)
08:30 Празнична литургия по повод Рождество на Пресвета Богородица
/Църква „Успение Богородично“/
12:00 Тържествено заседание на Общински съвет – Хасково
/зала „Хасково“/
20:00 ХАСКОВО ПРАЗНУВА СВОЯ ДЕН – 8 СЕПТЕМВРИ! Празничен концерт на Нора Караиванова и Графа и празнични фойерверки!
/КСК „Спартак“/
9 септември (вторник)
09:00 Първи плувен маратон „Хасково плува“ `2025
/Плувен комплекс „Хасково“/
Съпътстващи събития:
29 – 31 август
Международен турнир по бадминтон „Братя Касабян“ за момчета и момичета под 11 години, момчета и момичета под 13 години и юноши и девойки под 15 години
/Спортна зала „Спартак“/
5 септември
18:00 Среща-разговор с доц. д-р Видин Сукарев и представяне на книгата „Архивът на Райчо Николов“ по повод 140 години от Съединението на България
/къща музей „Кирково училище“/
7 септември
19:00 Наблюдение на пълно лунно затъмнение от Наблюдателната площадка
на Астрономическата обсерватория към „Младежки център“ – Хасково
/ОП „Младежки център“ – Хасково/
9 септември
11:00 Детски фестивал „Приказен град“ по проект на НЧ „Светлина-2024“, финансиран
по Програма „Културни инициативи“ на Община Хасково, /Парк „Градска градина“/
17:30 Румен Стоичков представя най-новата си книга „Скокът на вълците“ /РБ „Хр. Смирненски“, зала „Атанас Ванчев дьо Траси“/
18:30 Д-р Красимира Узунова представя книгата си „Тракийското движение
в европейския политически лабиринт на XIX–XX в. Създаване и развитие на хасковската Тракийска организация“, издадена по програма „Културни инициативи „на Община Хасково, /къща музей „Кирково училище“/
11 септември
19:00 „Веселата карета“, спектакъл на ДКТ „Иван Димов“ – Хасково.
Участват: Тончо Токмакчиев, Мая Бежанска, Димитър Баненкин, Николета Малчева, Добриела Попова, Емануил Костадинов, Стелиян Николов и Фънки, /ОНЧ „Заря-1858“/
12 – 14 септември
45-ти Национален турнир по спортен бридж Хасково `2025, /конферентната зала на х-л „Европа“/
27 септември
18:00 KOSHERA ROCK STAGE ХАСКОВО `2025 по Програма „Културни инициативи“ на Община Хасково, /Мото клуб „Атрокс“/
хасковски миротворец
Катя