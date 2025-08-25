От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

26 °C

Веселин Маринов, Графа и Ивана в програмата за Деня на Хасково

Изображение 1 от 6
Покажи в галерия

    Община Хасково представи празничната си програма по повод Деня на Хасково – 8 септември.

    Тази година събитията започват от 27 август 2025 г. с Национален пленер по живопис „Хасково цветна палитра“ и ще завърши на 27 септември с рок концерт на младежки банди – „Koshera rock stage“.

    Любимият пиано бар под звездите ще радва меломаните на 3 и 4 септември.

    Както традицията повелява, на спортна площадка „Спартак“ ще се проведат концерти с известни и обичани от всички поп, рок, фолк и народни изпълнители. Специалните гости, които ще открият музикалните вечери ще бъдат вокално трио „DEJA VU“ и Веселин Маринов. В следващите концерти ще участват оркестър „Чинари“, Дана и Ивана, Нора Караиванова и Графа.

    За поредна година Хасково ще посрещне повече от 100 младежи от страни от и извън европейския съюз, с които ще се проведат дискусии, кръгли маси и които ще се включат в празничната програма с различни музикални и танцови концерти, каза Валентин Спенджаров от Община Хасково.

    Много спортни събития са включени в програмата като за първи път се организира плувен маратон, информира заместник-кметът на община Хасково Мария Вълчева. 

     

    ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА - 8 СЕПТЕМВРИ 2025 г.

    РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА И ДЕН НА ХАСКОВО

    27 август – 30 август

    Национален пленер по живопис Хасково – цветна палитра“ `2025

    /к-кс „Ани Мар“, яз. Клокотница/

    1 септември (понеделник)

    18:00 Изложба Национален пленер по живопис Хасково – цветна палитра“ `2025, /ХГ „Форум“/

    19:30 Лятно автокино в Хасково представя: „Бай Иван 3: Почивката“

    /паркинг магазин „Кауфланд“/

    2 септември (вторник)

    10:00 Трети мини пленер за деца Хасково – цветна палитра“ `2025

    /пред ХГ „Форум“/

    19:30 Лятно автокино в Хасково представя: „Клопка“

    /паркинг магазин „Кауфланд“/

    3 септември (сряда)

    10:00 Приложно колоездене – състезание за всички деца, които обичат колоезденето, /Арката на парк „Кенана“/

    15:30 Кръгла маса „Цифровият преход на ЕС“, /зала „Хасково“/

    19:30 Лятно автокино в Хасково представя: „До последен дъх“

    /паркинг магазин „Кауфланд“/

    20:00 Пиано бар под звездите

    /фонтаните пред ОНЧ „Заря – 1858“/

    4 септември (четвъртък)

    09:00 Детски футболен турнир „Богомил Попов”

    /ст. „Младост“ и ст. „Хасково“/

    16:00 Дискусия „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“

    /зала „Хасково“/

    19:00 Празничен концерт „Богатството на Европа“ с участието на гости от Гърция, Унгария, Турция и др.

    /фонтаните пред ОНЧ „Заря – 1858“/

    20:00 Пиано бар под звездите

    /фонтаните пред ОНЧ „Заря – 1858“/

     

    5 септември  (петък)

    09:00 Детски футболен турнир „Богомил Попов”

    /ст. „Хасково“/

    10:00 Младежки семинар „Ключ към Европа“

    /къща музей „Паскалевата къща“/

    14:00 Уъркшоп „Различни култури – една посока“

    /зала „Хасково“/

    20:00 Любимите световни хитове с вокално трио „DЕJА VU” и концерт на Веселин Маринов, /КСК „Спартак“/

    6 септември  (събота)

    11:00 Общоградско честване на Деня на Съединението на България

    /пл. „Свобода“/

    20:00 Хасково празнува Съединението – Празничен концерт на ансамбъл „Чинари“

    /КСК „Спартак“/

    7 септември  (неделя)

    10:00 Парад на ретро автомобили Хасково `2025 с участието на рок група „Прима Виста“, /пл. „Свобода“/

    10:00 40-ти лекоатлетически крос „Ванко Дяков“

    12:00 Награждаване на победителите от 40-ти лекоатлетически крос „Ванко Дяков“ в Хасково

    19:00 Концерт „С музиката на Георги Андреев“ с участието на квартет „Смилена“, Милена Андреева, Народен оркестър и Камерен оркестър при община Хасково

    /ОНЧ „Заря – 1858“/

    20:00 Балканска вечер в Хасково – с Данна и певицата на народа Ивана и Бенд, /КСК „Спартак“/

    8 СЕПТЕМВРИ – РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА – ДЕН НА ХАСКОВО (ПОНЕДЕЛНИК)

    08:30 Празнична литургия по повод Рождество на Пресвета Богородица

    /Църква „Успение Богородично“/

    12:00 Тържествено заседание на Общински съвет – Хасково

                 /зала „Хасково“/

    20:00 ХАСКОВО ПРАЗНУВА СВОЯ ДЕН – 8 СЕПТЕМВРИ! Празничен концерт на Нора Караиванова и Графа и празнични фойерверки!

    /КСК „Спартак“/

    9 септември (вторник)

    09:00 Първи плувен маратон „Хасково плува“ `2025

    /Плувен комплекс „Хасково“/

    Съпътстващи събития:

    29 – 31 август

    Международен турнир по бадминтон „Братя Касабян“ за момчета и момичета под 11 години, момчета и момичета под 13 години и юноши и девойки под 15 години

    /Спортна зала „Спартак“/

    5 септември

    18:00 Среща-разговор с доц. д-р Видин Сукарев и представяне на книгата „Архивът на Райчо Николов“ по повод 140 години от Съединението на България

    /къща музей „Кирково училище“/

    7 септември

    19:00 Наблюдение на пълно лунно затъмнение от Наблюдателната площадка

    на Астрономическата обсерватория към „Младежки център“ – Хасково

    /ОП „Младежки център“ – Хасково/

    9 септември

    11:00 Детски фестивал „Приказен град“ по проект на НЧ „Светлина-2024“, финансиран

    по Програма „Културни инициативи“ на Община Хасково, /Парк „Градска градина“/

    17:30 Румен Стоичков представя най-новата си книга „Скокът на вълците“ /РБ „Хр. Смирненски“, зала „Атанас Ванчев дьо Траси“/

    18:30 Д-р Красимира Узунова представя книгата си „Тракийското движение

    в европейския политически лабиринт на XIX–XX в. Създаване и развитие на хасковската Тракийска организация“, издадена по програма „Културни инициативи „на Община Хасково, /къща музей „Кирково училище“/

    11 септември

    19:00 „Веселата карета“, спектакъл на ДКТ „Иван Димов“ – Хасково.

    Участват: Тончо Токмакчиев, Мая Бежанска, Димитър Баненкин, Николета Малчева, Добриела Попова, Емануил Костадинов, Стелиян Николов и Фънки, /ОНЧ „Заря-1858“/

    12 – 14 септември

    45-ти Национален турнир по спортен бридж Хасково `2025, /конферентната зала на х-л „Европа“/

    27 септември

    18:00 KOSHERA ROCK STAGE ХАСКОВО `2025 по Програма „Културни инициативи“ на Община Хасково, /Мото клуб „Атрокс“/


     

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (2)

    • 1
      Ха
      хасковски миротворец
      3 -1
      15:54, 25 авг 2025
      Хасковлията пак не е доволен.Той е доволен само ако има едене и пияне без пари!
      Отговор
    • 2
      Ка
      Катя
      1 -1
      16:16, 25 авг 2025
      Странно ми е,че уж нямало хора а пък няма празни къщи и апартаменти,след 17 часа излизайки от работа 30-35 минути се прибирам от Технополис до Бадема.Кола до кола.
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Ново огнище на шарка по дребните преживни животни в Хасково
    Ново огнище на шарка по дребните преживни животни в Хасково
    преди 22 минути
    126 гимназисти от региона се явиха на поправителните матури
    126 гимназисти от региона се явиха на поправителните матури
    преди 2 часа
    Монтираха система за пречистване на вода във ФСГ – Хасково
    Монтираха система за пречистване на вода във ФСГ – Хасково
    преди 3 часа
    315 започнаха работа през юли, 812 са новите безработни
    315 започнаха работа през юли, 812 са новите безработни
    преди 3 часа
    Хванаха бракониер с над 10 кг риба и 100 метра мрежи в кола край язовир „Тракиец“
    Хванаха бракониер с над 10 кг риба и 100 метра мрежи в кола край язовир „Тракиец“
    преди 3 часа
    Посрещат официално военнослужещите, завърнали се от мисия в Косово
    Посрещат официално военнослужещите, завърнали се от мисия в Косово
    преди 4 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Andrea Bocelli -Vivo Per Lei (Live From Teatro Del Silenzio, Italy / 2007)

    Случаен виц

    Посрещат официално военнослужещите, завърнали се от мисия в Косово
    315 започнаха работа през юли, 812 са новите безработни

    Нашият страх - това е източникът на храбростта за нашите врагове. - Томас Ман

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Такос
    Такос

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини