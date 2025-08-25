315 започнаха работа през юли, 812 са новите безработни

През месец юли в област Хасково на работа са постъпили 315 безработни лица, съобщават от Агенцията по заетостта. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 288 лица, по програми за заетост е започнало работа 1 лице, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са постъпили 22 лица, а 4 лица са включени в мярка за заетост.

70 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 84 са от групата

на специалистите и 161 са безработни лица без квалификация. По степен на образование с висше образование са 48 лица, със средно 155 и с основно и по-ниско - 112.

През месец юли в бюрата по труда от област Хасково са заявени общо 380 свободни работни места, 247 от които са на първичен пазар на труда. По програма

"Развитие на човешките ресурси" са обявени 131 свободни работни места, а по

национални програми и мерки за заетост и обучение са заявени 2 свободни места.

Равнището на безработица през месец юли е 6,57% за региона при 5,29% за страната.

Равнището на безработица се увеличава с 0,26% спрямо месец юни 2025 г./5254 –

6,31%/, а спрямо месец юли 2024г. намалява с 0,23% /5 643 – 6,8%/. Към 31.07.2025г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Хасково е 5 473, като спрямо предходния месец броят им се увеличава с 219 лица /м.06.2025г. - 5 254/, а в сравнение с месец юли 2024 г. регистрираните безработни са със 170 лица по-малко (м.07.2024 - 5 643).

С най-ниско равнище на безработица са общините Свиленград – 4,8% и Хасково – 5,1%, а с най-високо – община Маджарово – 17,6%. Област Хасково се нарежда на 13-та позиция по показателя равнище на безработица от 28-те области в страната.

Новорегистрираните лица през месеца са 812 и са от различни икономически

дейности според класификацията по икономически дейности. Най-много са от сектор „Услуги” – 38,8% /315/, 28,1% са регистрираните от сектор „Индустрия” /228/, от Аграрния сектор – 4,8% /39/. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 230 – 28,3%.

През месец юли 2025г. в бюрата по труда на област Хасково са регистрирани 3222

жени /58,9%/ и 2 251 мъже /41,1%/. Броят на жените се е увеличил със 157 спрямо

предходния месец /3065/, а броят на мъжете се е увеличил с 62 лица /2189/.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с

нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

С най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 29,9 % /1 637/ и от 50 до

54г. – 14,5% /791/. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 1,1%

/59/.

Безработните над 50 години са 2 428 – 44,4% от общо регистрираните.

През месец юли 2025 регистрираните младежи до 29 години са 660, като делът им

е 12,1% от всички безработни лица. Броят на безработните младежи се е увеличил със

74 лица спрямо предходния месец юни /586/.

Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда

над 1 година в Област Хасково са 1162 и съставляват 21,2% от всички регистрирани

безработни лица. Спрямо предходния месец юни броят им се увеличава с 54 лица /1108/.

По образователна структура регистрираните безработни лица са:

- с висше образование – 562 - души, относителен дял 10,3%. Броят им спрямо

предходния месец се е увеличил с 24 лица /538/.

- безработните лица със средно образование, в т.ч. със средно

професионално образование съставляват 36,8% от цялата разглеждана съвкупност и са

2015. Спрямо предходния месец броят им се е увеличил с 98 лица /1917/.

- безработните с основно и по-ниско образование са 2 896 души или

52,9%. Спрямо предходния месец те се увеличават с 97 лица /2 799/.

По професионална структура регистрираните безработни са:

- с работнически професии – 18,1% /992/;

- специалисти – 20,1% /1100/;

- без специалност и професия – 61,8% /3 381/.



Регистрираните извън групата на безработните лица – заети, учащи и пенсионери са 688. Започналите работа от тези групи през месеца са 18.