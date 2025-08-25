От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

26 °C

Хванаха бракониер с над 10 кг риба и 100 метра мрежи в кола край язовир „Тракиец“

Изображение 1 от 5
Покажи в галерия

    Бракониер е хванат край язовир „Тракиец“, съобщиха от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). Нарушителят е управлявал лек автомобил и е излизал от пчелин, намиращ се на брега на язовир „Тракиец“ в землището на село Гълъбец, община Хасково.

    Установено е, че в автомобила има 5 хрилни мрежи с обща дължина 100 метра и уловена риба от видовете – каракуда, бяла риба, костур, кефал, с общо тегло 10,500 кг. На нарушителя са съставени 2 акта. Мрежите са иззети за съхранение в склад.

    Рибата е дарена на Дневен център за стари хора в град Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Шест бракониерски мрежи извадиха от язовир Тракиец
    Шест бракониерски мрежи извадиха от язовир Тракиец

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Монтираха система за пречистване на вода във ФСГ – Хасково
    Монтираха система за пречистване на вода във ФСГ – Хасково
    преди 9 минути
    Посрещат официално военнослужещите, завърнали се от мисия в Косово
    Посрещат официално военнослужещите, завърнали се от мисия в Косово
    преди 1 час
    Хванаха едно от „мулетата“ на телефонните измамници с 1000 от общо 15 500 лева
    Хванаха едно от „мулетата“ на телефонните измамници с 1000 от общо 15 500 лева
    преди 1 час
    Задържаха мъж за отглеждане на канабис
    Задържаха мъж за отглеждане на канабис
    преди 2 часа
    Пет хасковски квартала и десетки села в региона са без вода заради аварии
    Пет хасковски квартала и десетки села в региона са без вода заради аварии
    преди 2 часа
    35-годишен познайник на полицията задържан за пожар
    35-годишен познайник на полицията задържан за пожар
    преди 2 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – ЪПСУРТ - Като цяло

    Случаен виц

    Посрещат официално военнослужещите, завърнали се от мисия в Косово

    Трябва да си умен, за да правиш добро, глупаците не са способни на това. - Мадам дьо Помпадур

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Запеканка с наденица
    Запеканка с наденица

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини