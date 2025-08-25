Хванаха бракониер с над 10 кг риба и 100 метра мрежи в кола край язовир „Тракиец“

Бракониер е хванат край язовир „Тракиец“, съобщиха от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). Нарушителят е управлявал лек автомобил и е излизал от пчелин, намиращ се на брега на язовир „Тракиец“ в землището на село Гълъбец, община Хасково.

Установено е, че в автомобила има 5 хрилни мрежи с обща дължина 100 метра и уловена риба от видовете – каракуда, бяла риба, костур, кефал, с общо тегло 10,500 кг. На нарушителя са съставени 2 акта. Мрежите са иззети за съхранение в склад.

Рибата е дарена на Дневен център за стари хора в град Хасково.