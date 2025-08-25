Ново огнище на шарка по дребните преживни животни в Хасково

Ново огнище на шарка по дребни преживни животни е регистрирано в хасковския квартал „Болярово“, съобщиха от Областна администрация. Това стана ясно от заседание на Областната епизоотична комисия, ръководена от заместник областния управител на Хасково Митко Петров.

Директорът на ОДБХ – Хасково д-р Георги Илиев информира присъстващите, че е определена 3-километрова предпазна зона около огнището, което включва Хасково и 10-километрова наблюдавана зона около огнището, която обхваща села в три общини: в община Хасково – Въгларово, Тракиец, Гарваново, Клокотница, Конуш, Войводово, Манастир и Текето; в община Димитровград – Каснаково и в община Минерални бани – Татарево.

Извършени са действия по хуманно умъртвяване и обезвреждане на заразените 20 контактни животни в обекта, както и дезинфекция. Остава в сила заповедта на директора на БАБХ за временните ограничения на територията на областта.