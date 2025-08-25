126 гимназисти от региона се явиха на поправителните матури

Общо 126 гимназисти от област Хасково са се явили на поправителен държавен зрелостен изпит по предмет по избор и професионална подготовка, съобщиха пред БТА от Регионалното управление на образованието.

Заявления за изпит са подали 164-ма зрелостници в областта, но 15 не са били допуснати, уточниха от РУО. Общо допуснати до полагане на матура са били 149 гимназисти. Възможността да се явят на поправка са пропуснали 23 -ма зрелостници, посочиха от образователната организационна структура.

Държавен изпит по признаване на професионална квалификация се проведе всички професионални гимназии в региона. В пет от училищата беше организиран изпит по избираем предмет. В провеждането на допитването са били ангажирани 67 квестори.

В над 400 училища днес се състоя матурата по профилиращ предмет или по професия от сесията август-септември.