От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

26 °C

126 гимназисти от региона се явиха на поправителните матури

Общо 126 гимназисти от област Хасково са се явили на поправителен държавен зрелостен изпит  по предмет по избор и професионална подготовка, съобщиха пред БТА от Регионалното управление на образованието. 

Заявления за изпит са подали 164-ма зрелостници в областта, но 15 не са били допуснати, уточниха от РУО. Общо допуснати до полагане на матура са били 149 гимназисти. Възможността да се явят на поправка са пропуснали 23 -ма зрелостници, посочиха от образователната организационна структура.

Държавен изпит по признаване на професионална квалификация  се проведе всички професионални гимназии в региона. В пет от училищата беше организиран изпит по избираем предмет. В провеждането на допитването са били ангажирани 67 квестори.

В над 400 училища днес се състоя матурата по профилиращ предмет или по професия от сесията август-септември.

Източник: БТА

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Монтираха система за пречистване на вода във ФСГ – Хасково
Монтираха система за пречистване на вода във ФСГ – Хасково
преди 1 час
315 започнаха работа през юли, 812 са новите безработни
315 започнаха работа през юли, 812 са новите безработни
преди 1 час
Хванаха бракониер с над 10 кг риба и 100 метра мрежи в кола край язовир „Тракиец“
Хванаха бракониер с над 10 кг риба и 100 метра мрежи в кола край язовир „Тракиец“
преди 2 часа
Посрещат официално военнослужещите, завърнали се от мисия в Косово
Посрещат официално военнослужещите, завърнали се от мисия в Косово
преди 2 часа
Хванаха едно от „мулетата“ на телефонните измамници с 1000 от общо 15 500 лева
Хванаха едно от „мулетата“ на телефонните измамници с 1000 от общо 15 500 лева
преди 3 часа
Задържаха мъж за отглеждане на канабис
Задържаха мъж за отглеждане на канабис
преди 4 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Актуално интервю – Разтърсващ разказ от първо лице за издевателствата над християните и алевитите в Сирия

Случаен виц

Хванаха бракониер с над 10 кг риба и 100 метра мрежи в кола край язовир „Тракиец“

Да заминеш - ето една дума, която твърде рядко бива осъществена на дело. Думите не бива да се мечтаят, а да се живеят. -Фредерик Бегбеде

Последни обяви

Случайна рецепта

Салата от зелен боб
Салата от зелен боб

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини