От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

27 °C

Къща за гости в Мезек на втори търг и с по-ниска цена

Изображение 1 от 3
Покажи в галерия

    Намалена е цената на къщата за гости в свиленградското село Мезек, която през юли бе обявена на търг от Националната агенция за приходите. Продажбата ѝ сега започва от 795 000 лв., което е с 25% по-малко от първоначално обявената. Припомняме, че имотът се състои от две отделни сгради и се предлага за продан заедно с басейн, гараж, собствен кладенец и обзавеждане.

    Хотелската част на къщата е голяма 420 кв.м и представлява двуетажна масивна сграда с допълнителна мансарда. Първият етаж включва кухня, бар и салон за хранене, а на втория и на мансардния са разположени стаите за гости, част от които с гледка към басейна, а други – с гледка към двора на къщата. Гаражът е отделна едноетажна сграда, с площ 35 кв.м, а басейнът е с размери 11 на 6,5 метра. Имотът е заобиколен с висока ограда, облицована с декоративен камък и разполага с още една, помощна постройка в двора – тип барбекю с кухненски и мокър бар, както и с модерна поливна система. Предлага се заедно с обзавеждането, както и със съоръжения за детска площадка.

    Къщата за гости е отлично разработена като място за настаняване и отдих. Тя може да бъде огледана от кандидат-купувачите до 29 август, след предварителна уговорка с публичния изпълнител, който отговаря за търга, а до 1 септември се приемат ценови предложения и депозит за участие, който е в размер на 20% от стартовата цена. Още подробности и снимки са публикувани в Портала за продажби на НАП.

    От приходната агенция препоръчват, за да не се стига до продажба на активи или други способи за принудително изпълнение, при затруднение в плащането на дължими данъци и осигуровки, гражданите и фирмите да се свързват своевременно с публичните изпълнители от дирекция „Събиране“.

    Информация за внасянето на просрочени задължения може да се получи на телефона на НАП: 0700 18 700 на цена, съобразно тарифата на съответния оператор, както и от сайта на приходната агенция.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (1)

    • 1
      За
      заинтересован
      1 0
      17:21, 25 авг 2025
      Търсят се къщи в близките села или в балкана.Там какво да дириш.Още ще падне цената.
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Ново огнище на шарка по дребните преживни животни в Хасково
    Ново огнище на шарка по дребните преживни животни в Хасково
    преди 1 час
    Веселин Маринов, Графа и Ивана в програмата за Деня на Хасково
    Веселин Маринов, Графа и Ивана в програмата за Деня на Хасково
    преди 2 часа
    126 гимназисти от региона се явиха на поправителните матури
    126 гимназисти от региона се явиха на поправителните матури
    преди 4 часа
    Монтираха система за пречистване на вода във ФСГ – Хасково
    Монтираха система за пречистване на вода във ФСГ – Хасково
    преди 4 часа
    315 започнаха работа през юли, 812 са новите безработни
    315 започнаха работа през юли, 812 са новите безработни
    преди 4 часа
    Хванаха бракониер с над 10 кг риба и 100 метра мрежи в кола край язовир „Тракиец“
    Хванаха бракониер с над 10 кг риба и 100 метра мрежи в кола край язовир „Тракиец“
    преди 5 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – HAUSER and Lara Fabian - Adagio LIVE at the Royal Albert Hall

    Случаен виц

    126 гимназисти от региона се явиха на поправителните матури

    Съществуват много причини да не извършиш нещо, и само една, за да го извършиш – желанието. - Венцеслав Константинов

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Бишкотен сладкиш с ванилов крем и карамел
    Бишкотен сладкиш с ванилов крем и карамел

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини