С изложба и грамоти приключи Лято в библиотеката

С тържествено връчване на грамоти приключи тазгодишното издание на „Лято в библиотеката“ в Хасково. Всички деца, участвали в инициативата, бяха лично отличени от директора на Регионалната библиотека „Христо Смирненски“ Анна Щилянова. Бяха осигурени и подаръци от ръководството на културната институция.

Много малчугани се включиха за четиринадесета поредна година в заниманията. Всеки вторник и сряда от началото на юли децата се запознаваха с културното богатство в региона, учиха се как да имат здрав дух в здраво тяло чрез танци и спорт и се забавляваха с различни настолни и иновативни игри.

Предложената за първи път читалня сред природата пожъна голям успех. Малките любители на приказки слушаха в захлас български и чуждестранни разкази под сенките на дърветата в три хасковски парка на „Ямача“, „Кенана“ и „Градската градина“.

В централното фоайе на библиотеката, където се състоя закриването, бяха изложени снимки и рисунки на на децата, взели участие във всичките 18 събития това лято.