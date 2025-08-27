От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

26 °C

С изложба и грамоти приключи Лято в библиотеката

Изображение 1 от 9
Покажи в галерия

    С тържествено връчване на грамоти приключи тазгодишното издание на „Лято в библиотеката“ в Хасково. Всички деца, участвали в инициативата, бяха лично отличени от директора на Регионалната библиотека „Христо Смирненски“ Анна Щилянова. Бяха осигурени и подаръци от ръководството на културната институция.

    Много малчугани се включиха за четиринадесета поредна година в заниманията. Всеки вторник и сряда от началото на юли децата се запознаваха с културното богатство в региона, учиха се как да имат здрав дух в здраво тяло чрез танци и спорт и се забавляваха с различни настолни и иновативни игри.

    Предложената за първи път читалня сред природата пожъна голям успех. Малките любители на приказки слушаха в захлас български и чуждестранни разкази под сенките на дърветата в три хасковски парка на „Ямача“, „Кенана“ и „Градската градина“.

    В централното фоайе на библиотеката, където се състоя закриването, бяха изложени снимки и рисунки на на децата, взели участие във всичките 18 събития това лято.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    За 40-ти път организират Лекоатлетически крос „Ванко Дяков“ от Димитровград до Хасково
    За 40-ти път организират Лекоатлетически крос „Ванко Дяков“ от Димитровград до Хасково
    преди 11 минути
    Две големи аварии оставиха голяма част от Хасково без вода
    Две големи аварии оставиха голяма част от Хасково без вода
    преди 25 минути
    Откриха близо 6 кг марихуана в газова бутилка на кола
    Откриха близо 6 кг марихуана в газова бутилка на кола
    преди 34 минути
    В Хасково посрещнаха тържествено над 100 военнослужещи от мисия в Косово
    В Хасково посрещнаха тържествено над 100 военнослужещи от мисия в Косово
    преди 1 час
    НОИ и 21 ключови осигурители дискутираха в Хасково въвежднето на еврото
    НОИ и 21 ключови осигурители дискутираха в Хасково въвежднето на еврото
    преди 2 часа
    Хванаха младеж с 15 грама марихуана
    Хванаха младеж с 15 грама марихуана
    преди 3 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – VENIAMIN - На Макс / Na Maks

    Случаен виц

    Къща за гости в Мезек на втори търг и с по-ниска цена
    Мъж почина след прегазване от товарен автомобил, докато го ремонтира

    Ако сте силни, смели, ловки и много секси - приберете се в къщи.Пияни сте. - стара градска поговорка

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Диетична закуска с грис
    Диетична закуска с грис

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини