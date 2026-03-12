От х:

Издирван за данъчни измами в Германия ще чака дело за екстрадиция под домашен арест

    47-годишният Станимир Малчев ще чака делото си за екстрадиция под домашен арест, реши Хасковският окръжен съд. Българският гражданин е издирван от властите в Германия за участие в организирана престъпна група и данъчна измама. Максималното наказание, което може да му бъде наложено според германското законодателство, е до 15 г. затвор.

    Станимир Малчев не е необходимо да бъде задържан под стража, защото е с чисто съдебно минало и постоянен адрес. Няма данни той да се е укривал или да е отказвал контакт с властите в Германия, а вероятността да избяга или да извърши друго престъпление е минимална, смята съдът. Под внимание е взет и фактът, че издирваният има задължения към непълнолетен син, за който полага непосредствени грижи и осигурява издръжка. 

    За да бъде осуетен все пак потенциален опит за укриване, Малчев ще носи специално проследяващо устройство по време на домашния арест. Делото по същинската му екстрадиция тепърва предстои. Определението на хасковските магистрати подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в Пловдив.

    Източник: Haskovo.NET

