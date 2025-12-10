От х:

Недоволство в кв. „Изток 2“ в Димитровград: ВиК прекъсва водата на нередовни абонати с големи задължения

Днес сутринта багер на „ВиК“ – Хасково влезе в квартал „Изток 2“ в Димитровград, населен предимно с представители на ромската общност. Екипите на водоснабдителното дружество проведоха акция за прекъсване на водоподаването към абонати с натрупани значителни неплатени задължения.

Според информация от дружеството, голяма част от потребителите в квартала имат сериозни просрочени сметки. Общото задължение на жителите на „Изток 2“ е около 130 000 лв. Само днес екипите са планирали да спрат водата на шест абоната със задължения между 3 000 и 4 500 лв.

По думите на пиара на ВиК, Диана Иванова, общите задължения към ВиК – Хасково за цялата област са около 2 млн. лв.

По време на акцията на няколко имота водоподаването бе действително прекъснато. Други абонати са платили част или целите си задължения на място, след което решението за прекъсване е било отменено. По данни на ВиК, още в първите минути след пристигането на багера в квартала, длъжници са внесли около 2 000 лв. за стари сметки. Според служители на дружеството, подобни плащания се случват почти изключително в момента, в който започне реално разкопаване на тръбите за прекъсване.

Подобни акции се провеждат и в други населени места в областта. В Харманли ВиК е събрало над 25 000 лв. и е прекъснало водоподаването на 10 абоната. В Симеоновград са постъпили над 4 000 лв., а 11 абоната са останали без вода поради неплатени сметки. Там е установено и едно незаконно присъединяване към водопреносната мрежа, за което е съставен акт на собственика на имота и е изготвен протокол за потребление от 187 куб. м. месечно за период от една година, което генерира задължения от хиляди левове.

От дружеството уточняват, че възстановяването на прекъснато водоподаване струва около 900 лв., като преди това абонатите трябва да заплатят изцяло и всички натрупани задължения.

Акцията в Димитровград предизвика недоволство сред част от жителите на квартала, които определят мярката като твърде строга, но от ВиК подчертават, че правилата се прилага еднакво към всички потребители с натрупани дългове.

Източник: Dimitrovgrad.bgvesti.NET

