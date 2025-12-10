От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

11 °C

Показаха за пръв път уникална икона от параклиса на Десети Родопски полк в РИМ Хасково

Изображение 1 от 14
Покажи в галерия

    Иконата на Свети Пантелеймон – единствената, оцеляла икона от полковия параклис „Св. Теодор Тирон“, разрушен по време на комунистическата власт в опит за ограничаване на религиозната традиция, беше за пръв път показана пред обществеността в РИМ-Хасково. Това стана на специална изложба, посветена на 140 години от създаването на Десети Родопски полк. 

    Светинята е дело на Георги Данчов, изтъкнат български зограф и съратник на Левски. Дарена е на 10-а хасковска дружина от архиепископ Геврасий Левкийски и придружавала войниците във всички походи, сражения и учения. По време на война е стояла в лазарета като покровител на ранените. Спасена е благодарение на фелдфебел от полка, който я укрива под шинела си непосредствено преди разрушаването на параклиса. Почти 80 години наследниците на това хасковско семейство я пазят, а днес – благодарение на колекционера Хубен Стефанов, тя ще бъде показана публично за първи път.

    Освен иконата, част от изложбата е и Указа на княз Александър I от 23 декември 1885 г. за създаването на полка, предоставен от ДВИА – Велико Търново. Това е една от най-славните бойни части на страната ни. Той остава ярка страница в историята на Хасково и България. Не случайно той печели славното название „Полкът на пробивите“.

    На изложбата бяха представени текстът и музиката на марша на 10-ти Родопски полк, дело на поручик Стефан Кадиев.

    Официални гости на събитието бяха областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, офицери от военните формирования в Хасково и Учебен полигон „Корен“, Тракийското дружество, свещеници, общественици и изследователи на полка от Пловдив, Кърджали и Хасково. 

    Още по темата във видеото към статията

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Чудотворната икона на Божията майка"Златната ябълка" пристигна в Хасково
    Чудотворната икона на Божията майка"Златната ябълка" пристигна в Хасково

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Отличиха победителите в конкурса „Планините – убежище за мечтите ни“ на РИОСВ-Хасково
    Отличиха победителите в конкурса „Планините – убежище за мечтите ни“ на РИОСВ-Хасково
    преди 1 час
    Такситата в Хасково поскъпват между 30 и 40 на сто след Нова година
    Такситата в Хасково поскъпват между 30 и 40 на сто след Нова година
    преди 3 часа
    10-ият Национален фестивал на коледната и новогодишната песен – „All stars“ ще е от 11 до 14 декември в Хасково
    10-ият Национален фестивал на коледната и новогодишната песен – „All stars“ ще е от 11 до 14 декември в Хасково
    преди 4 часа
    Над 270 български производители представиха продуктите си на фермерските пазари на Lidl през 2025 г.
    Над 270 български производители представиха продуктите си на фермерските пазари на Lidl през 2025 г.
    преди 4 часа
    Медсестри от Онкоболницата в Хасково на протест заради обидно ниски заплати
    Медсестри от Онкоболницата в Хасково на протест заради обидно ниски заплати
    преди 6 часа
    Пълното обновяване на бул. „Илинден“ в Хасково започва с ремонт на ключов водопровод
    Пълното обновяване на бул. „Илинден“ в Хасково започва с ремонт на ключов водопровод
    преди 7 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Истории извън Новините – Едната птичка, която прави пролет на село

    Случаен виц

    Отличиха победителите в конкурса „Планините – убежище за мечтите ни“ на РИОСВ-Хасково

    Злословието дори и без доказателства оставя почти вечни следи. - Александър Пушкин

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Къри пиле
    Къри пиле

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини