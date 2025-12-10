Показаха за пръв път уникална икона от параклиса на Десети Родопски полк в РИМ Хасково

Иконата на Свети Пантелеймон – единствената, оцеляла икона от полковия параклис „Св. Теодор Тирон“, разрушен по време на комунистическата власт в опит за ограничаване на религиозната традиция, беше за пръв път показана пред обществеността в РИМ-Хасково. Това стана на специална изложба, посветена на 140 години от създаването на Десети Родопски полк.

Светинята е дело на Георги Данчов, изтъкнат български зограф и съратник на Левски. Дарена е на 10-а хасковска дружина от архиепископ Геврасий Левкийски и придружавала войниците във всички походи, сражения и учения. По време на война е стояла в лазарета като покровител на ранените. Спасена е благодарение на фелдфебел от полка, който я укрива под шинела си непосредствено преди разрушаването на параклиса. Почти 80 години наследниците на това хасковско семейство я пазят, а днес – благодарение на колекционера Хубен Стефанов, тя ще бъде показана публично за първи път.

Освен иконата, част от изложбата е и Указа на княз Александър I от 23 декември 1885 г. за създаването на полка, предоставен от ДВИА – Велико Търново. Това е една от най-славните бойни части на страната ни. Той остава ярка страница в историята на Хасково и България. Не случайно той печели славното название „Полкът на пробивите“.

На изложбата бяха представени текстът и музиката на марша на 10-ти Родопски полк, дело на поручик Стефан Кадиев.

Официални гости на събитието бяха областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, офицери от военните формирования в Хасково и Учебен полигон „Корен“, Тракийското дружество, свещеници, общественици и изследователи на полка от Пловдив, Кърджали и Хасково.

