Работещи в музея, читалища и библиотеки с протест за по-достойни заплати

    На протест днес излязоха работещи в Регионалния исторически музей в Хасково, читалища и библиотеки с искане за по-достойни заплати.

    „Стартова заплата от 600 евро за един млад човек в музея обрича музейната институция в цялата страна на едно нямане на кадри, на изключителен дефицит, като в следващите години музеите ще останат с хора в предпенсионна и пенсионна възраст, тъй като ние и сега нямаме млади хора в музея“, каза главният уредник в отдел „Най-нова история“ в РИМ-Хасково д-р Веселина Узунова. Тя уточни, че в институцията в Хасково нямат нито един колега на възраст до 29 години, а на възраст от 30 до 40 години има само един – екскурзовод.

    „Както и всяка година, нашите искания са изцяло социални – всяка година ние протестираме, за да имаме едно устойчиво гарантирано увеличение на заплатите. Според мен увеличението трябва да е минимум 15% във всеки нов бюджет“, каза историкът.

    За по-достойно заплащане се обединиха и представителите на читалищата. Председателят на Общински читалищен съвет в Хасково Мария Малчанова каза, че читалищата също изнемогват финансово. Допълни, че работата в читалищата не е привлекателната за младите хора и затова липсват кадри, защото заплатите са ниски.

    „От Министерството на културата ни обещаха 25% увеличение за субсидираната бройка, но за съжаление се оказа, че то ще бъде 12%, а не знам дали и това ще се случи. Това обаче са пари, които са крайно недостатъчни за дейност в читалищата“, категорична е Мария Малчанова.

