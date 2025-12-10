Деца и младежи от Сирия и Ирак засадиха нови дръвчета в РПЦ-Харманли

Поредна инициатива по засаждане на нови дръвчета се проведе вчера в Регистрационно-приемателния център в Харманли към Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет. Кампанията се осъществи със съдействието на Държавното горско стопанство (ДГС) в Хасково, с директор инж. Диана Василева.

Залесяването е съгласувано с директора на Югоизточно Държавно горско предприятие в град Сливен инж. Димчо Радев.

Посадъчният материал на Туя, Явор и Хибискус са предоставени от Държавен горски разсадник град Казанлък с директор Мирена Татарджийска, а фиданките на Червен дъб са от разсадник в Димитровград.

Инициативата по залесяване ангажира деца, младежи и семейства от Сирия, Ирак и без гражданство, настанени в Центъра, директора на РПЦ-Харманли Йордан Панев и служители.

Служител от ДГС-Хасково показа последователните стъпки на правилното залесяване, изкопаването на дупка с подходяща дълбочина, съобразена с кореновата система на дръвчето, полагането на посадъчния материал, трамбоване за премахване на излишния въздух в почвата и правилното напояване.

Фиданките са предоставени безвъзмездно за облагородяване на тревното пространство и зоната за отдих в РПЦ-Харманли.