От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

25 °C

Пет хасковски квартала и десетки села в региона са без вода заради аварии

Екипи на ВиК отстраняват авария на магистрален водопровод от „Източна зона“ в Хасково. Това е причината днес с нарушено водоподаване да са кварталите „Тракийски“, „Македонски“, „Овчарски“, „Младежки хълм“, „Хисаря“, районът около автогарата, съобщават от водното дружество.

Поради подмяна на главен водопровод в квартал „Болярово“ частично ще бъде прекъснато захранването в района.

Работи се и по авария на напорен водопровод от помпена станция „Момково“ до водоем „Гьозтепе“, поради което без вода са селата Момково, Димитровче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб, Щит, Васково, Оряхово, Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево.

Строително-ремонтни работи се извършват и по водопроводите към селата Александрово, Константиново, Стойково, Ябълково, Радиево и град Меричлери.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

775 хиляди лева инвестиции от "ВиК"
775 хиляди лева инвестиции от "ВиК"
Със съдия-изпълнител "ВиК" ще си събира дълговете
Със съдия-изпълнител "ВиК" ще си събира дълговете

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Задържаха мъж за отглеждане на канабис
Задържаха мъж за отглеждане на канабис
преди 58 минути
35-годишен познайник на полицията задържан за пожар
35-годишен познайник на полицията задържан за пожар
преди 1 час
Започна почистване на уличните шахти в Хасково
Започна почистване на уличните шахти в Хасково
преди 1 час
Хванаха 4 пияни водачи в региона през почивните дни
Хванаха 4 пияни водачи в региона през почивните дни
преди 1 час
Телефонни измамници изтръгнаха със заплахи 15 500 лева от 84-годишна жена
Телефонни измамници изтръгнаха със заплахи 15 500 лева от 84-годишна жена
преди 1 час
Слънце и облаци над региона, кратки дъждове на места
Слънце и облаци над региона, кратки дъждове на места
преди 4 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Мъдростта на Лао Дзъ и Конфуций - актуална и днес

Случаен виц

Задържаха мъж за отглеждане на канабис

В днешно време е много по-скъпо да имаш душа отколкото автомобил. - Антон Хекимян

Последни обяви

Случайна рецепта

Кафе за гости
Кафе за гости

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини