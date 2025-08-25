Пет хасковски квартала и десетки села в региона са без вода заради аварии

Екипи на ВиК отстраняват авария на магистрален водопровод от „Източна зона“ в Хасково. Това е причината днес с нарушено водоподаване да са кварталите „Тракийски“, „Македонски“, „Овчарски“, „Младежки хълм“, „Хисаря“, районът около автогарата, съобщават от водното дружество.

Поради подмяна на главен водопровод в квартал „Болярово“ частично ще бъде прекъснато захранването в района.

Работи се и по авария на напорен водопровод от помпена станция „Момково“ до водоем „Гьозтепе“, поради което без вода са селата Момково, Димитровче, Костур, Левка, Михалич, Младиново, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Райкова могила, Сладун, Чернодъб, Щит, Васково, Оряхово, Браница, Изворово, Черепово, Дрипчево.

Строително-ремонтни работи се извършват и по водопроводите към селата Александрово, Константиново, Стойково, Ябълково, Радиево и град Меричлери.