Иновативна система за пречистване на питейна вода е монтирана във Финансово-стопанската гимназия „Атанас Буров“ в Хасково. Инициативата се осъществява по проекта „Вода за бъдещето“ на Фондация ХАЛО.

Решението е на учениците от отбор „Води“ в рамките на образователната програма на Фондация „Sci-High“, координирана от Фондация ХАЛО в регион Хасково. Системата използва зеолит – естествен минерал, който пречиства, омекотява и подобрява вкуса на чешмяната вода. Целта на фондацията е да има по-малко пластмасови отпадъци.

Предстоят лабораторни тестове от РЗИ, които ще потвърдят качеството на водата. След това системата ще влезе в употреба.

ФСГ е второто училище в град Хасково, в което са поставени диспенсъри за пречистване на вода. Преди година и половина такава система беше поставена в Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“.

Новомонтираната система за пречистване на вода се очаква да бъде пусната в експлоатация през втората половина на септември, съобщи управителят на фондация ХАЛО Кристина Йорданова. Тя поясни, че такава система ще бъде монтирана и в Младежки център – Хасково.