73-годишна „олекна“ с 52 000 лева и 2 000 евро след разговор с мним полицай

Мъж съпричастен в извършването на измама е задържан в Димитровград, съобщиха от МВР. На 14-ти март в управлението позвънила 73-годишна жена, която заявила, че на телефона на мъжа ѝ на 75 години позвънил непознат, представил се за полицай. Той  казал, че са попаднали в списъка на измамниците и могат да получат обаждане.

Такова последвало и от името на мним доктор, който съобщил, че дъщеря им е със счупена ръка и се нуждае от лечение. Трето обаждане от мнимия полицай с въпрос колко пари имат. Жената споделила, че имат спестени 52 000 лева и 2000 евро. Дадени ѝ били указания да отиде от родното си село Крум до автогарата в града, където оставила на пейка събраната от нея сума.

Жената изпълнила инструкциите на мнимия полицай. След като до другия ден сутринта никой не ѝ позвънил, тя се обадила в полицията и съобщила за случая. В хода на работата полицаите са заловили 37-годишен, който прибрал парите от пейката. Той признал, че бил нает за тази дейност и предал 280 евро, които му заплатили за услугата. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Източник: Haskovo.NET

