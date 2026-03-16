Двама пострадаха леко при катастрофи в региона през почивните дни

Жена на 26 години е пострадала при катастрофа край село Надежден в неделя. Около 2:10 часа тя е загубила контрол над „Фолксвагена“, с който се движела и се ударила в дърво. След преглед е освободена за домашно лечение. Установено е, че жената е неправоспособна, за което ѝ е съставен акт.

Същия ден е съобщено да инцидент и на магистрала „Марица“. В 19:42 часа на км 69 в посока Свиленград се е движила „Тойота“ с водач на 21 години от Пловдив. След загуба на контрол, той се е блъснал в движещ се пред него „Фолксваген“, шофиран от 20-годишен младеж от Харманли. От удара е пострадал пловдивският водач, прегледан и освободен за домашно лечение.