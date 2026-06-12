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Трима мъже са арестувани за притежание на дрога в региона

Трима мъже са задържани при отделни случаи, свързани с притежание и съхранение на наркотични вещества в Хасковска област, съобщиха от МВР. При специализирана полицейска акция срещу разпространението на наркотици в Свиленград служители на реда са спрели за проверка 25-годишен мъж пред местно заведение. Той направил опит да избегне проверката, като побягнал, но бил задържан минути по-късно. Пред полицаите признал, че носи буркан със суха зелена листна маса. Полевият наркотест потвърдил, че веществото е марихуана с тегло около 13 грама. По случая е образувано бързо производство, а мъжът е задържан за срок до 24 часа.

В Харманли при претърсване на частен дом полицаите са открили още 15 грама марихуана. Проверката е извършена след получена информация за съхранение на наркотични вещества в имота. Обитателят на жилището, който е мъж на 38 години, се издирва.

Третият случай е от Хасково, където 43-годишен мъж е пренощувал в ареста на районното управление. При проверка у него е намерена кутия от цигари, съдържаща около един грам бяло кристално вещество, определено като кристал за пушене. Работата по трите случая продължава, като са образувани съответните досъдебни производства.

Източник: Haskovo.NET

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