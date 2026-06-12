Два пътни инцидента с пострадали жени в Хасково и Димитровград

Две жени пострадаха при инциденти в Димитровград и Хасково, съобщиха от полицията.

Вчера в 19:50 часа на улица „Места“, 71-годишен с „Опел“ е предприел маневра потегляне и без да се убеди в безопасността на маневрата е блъснал пресичащата пред колата пешеходка на 79 г. Жената е настанена в МБАЛ Хасково за лечение.

Още една жена в Хасково е пострадала леко в произшествие. Вчера в 00:35 часа на булевард „Раковски“, 22-годишен с „БМВ“ е потеглил рязко, при което подпрялата се на колата 33-годишна хасковлийка е паднала на платното. Тя е прегледана и освободена за домашно лечение. Съставен е акт на водача.