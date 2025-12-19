От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

5 °C

Гледайте на живо сесията на Общински съвет Хасково

Водач блъсна и рани 12-годишно момиче на пешеходна пътека

12-годишна пешеходка пострада при произшествие в Любимец, съобщиха от полицията.

Вчера около 9 часа на кръстовището между булевард „Одрин“ и улица „Желязко Терпешев“ е възникнал пътен инцидент с лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 41-годишен. Водачът не е пропуснал преминаващото по пешеходна пътека дете от Харманли и го е ударил.

Момичето е транспортирано до МБАЛ Хасково, където е прегледано и освободено за домашно лечение. Пробите на шофьора са отрицателни. Съставен му е акт.

През изминалото денонощие е заловен нарушител на пътя в Димитровград. На булевард „Стефан Стамболов“ е проверен товарен автомобил „Мерцедес“, шофиран от 63-годишен жител на село Добрич. При справка униформените служители са установили, че колата е със служебно прекратена регистрация от началото на месеца.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Мъж загина в леглото си при пожар от духалка
Мъж загина в леглото си при пожар от духалка
преди 34 минути
Новият общински съветник Ерол Искендер положи клетва
Новият общински съветник Ерол Искендер положи клетва
преди 48 минути
Предимно слънчево време в петък
Предимно слънчево време в петък
преди 2 часа
Военнослужещи зарадваха деца от Хасково за Коледа с храни и консумативи
Военнослужещи зарадваха деца от Хасково за Коледа с храни и консумативи
преди 17 часа
Наградиха победителите в конкурса за коледни картички и сурвачки в Хасково
Наградиха победителите в конкурса за коледни картички и сурвачки в Хасково
преди 17 часа
Григор Димитров с уроци и послания за СУ „Васил Левски“ как се става шампион
Григор Димитров с уроци и послания за СУ „Васил Левски“ как се става шампион
преди 18 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – David Guetta & OneRepublic - I Don't Wanna Wait

Случаен виц

Мъж загина в леглото си при пожар от духалка

Никой проблем не може да устои на атаките на постоянното мислене. - Волтер

Последни обяви

Случайна рецепта

Салата от скумрия
Салата от скумрия

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини