Водач блъсна и рани 12-годишно момиче на пешеходна пътека

12-годишна пешеходка пострада при произшествие в Любимец, съобщиха от полицията.

Вчера около 9 часа на кръстовището между булевард „Одрин“ и улица „Желязко Терпешев“ е възникнал пътен инцидент с лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 41-годишен. Водачът не е пропуснал преминаващото по пешеходна пътека дете от Харманли и го е ударил.

Момичето е транспортирано до МБАЛ Хасково, където е прегледано и освободено за домашно лечение. Пробите на шофьора са отрицателни. Съставен му е акт.

През изминалото денонощие е заловен нарушител на пътя в Димитровград. На булевард „Стефан Стамболов“ е проверен товарен автомобил „Мерцедес“, шофиран от 63-годишен жител на село Добрич. При справка униформените служители са установили, че колата е със служебно прекратена регистрация от началото на месеца.