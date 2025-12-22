От х:

Велоалеи и пешеходни пътеки на ул. „Дунав“ и „Банска“ са включени в Генералния план на Хасково

    Изграждане на велоалеи и обособяване на пешеходни пътеки на улиците „Дунав“ и „Банска“ са включени в Генералния план за организация на движението в Хасково. Това съобщи кметът на община Хасково Станислав Дечев в последната си за годината пресконференция. Той поясни, че вече е сформиран екип, който работи по документа. Обсъжда се и изграждане на джобове за по-голяма ефикасност при паркиране по улици и булеварди в областния град.

    Като идеи е заложено изграждане на велоалея по булевард „Раковски“, за която трябва да бъде отделен участък, свързващ квартал „Орфей“ и центъра. Другото проектно предложение е за велоалея по булевард „Съединение“, свързваща „Техномаркет“/„Технополис“ и Община Хасково. За целта специалистите трябва да кажат дали проектите са допустими или ще внесат корекции. Включително да преценят предложените пешеходни пътеки къде точно трябва да бъдат разположени.

    „Това е официален документ, след който ще следва още работа като СМР за изпълнение“, каза кметът.

    Градоначалникът отбеляза, че 2025-а беше една от тежките години, тъй като бюджетът беше приет късно – през май месец, като в края на годината Община Хасково го е изпълнила на 70-80%. Много от големите проекти и програми стартираха и започнаха през тази година. През следващата година строителните площадки и обекти в различните части на Хасково ще стават все повече и повече. До месец, при подходящи климатични условия се очаква да започне и преасфалтиране на трасетата с подменени водопроводи.

    През следващата година предстои да започне ремонт по още три детски градини – №16, №18 и №22.

    Успешно върви изграждането на новия Дом за стари хора в „Кенана“, който трябва да бъде завършен до края на юни.

    С изпълнението на няколко различни програми и на старата програма за енергийна ефективност, плюс Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат санирани общо 52 жилищни сгради. По 20 от тях в момента се работи. По старата програма повечето от блоковете са почти готови, на 90% са завършени.

    Източник: Haskovo.NET

