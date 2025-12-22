От х:

9862 лева са събрани на Коледния благотворителен базар в Съдебна палата-Хасково

    9862 лева са събрани на проведения Коледен благотворителен базар „От деца за деца“ в Съдебна палата-Хасково, съобщиха от институцията. Средствата от дарения ще бъдат използвани за подпомагане лечението на две деца от областния град – 6-годишната Йоана и 10-годишната Мария-Антоанета.

    Събраната сума бе разделена поравно за двете деца – съответно по 4931 лева и бе внесена още днес по официално обявените банкови сметки.

    Инициативата бе проведена в рамките на четири последователни дни от 16.12 до 19.12.2025 г., организирана съвместно от Окръжен съд – Хасково, Районен съд – Хасково, Окръжна прокуратура – Хасково, Районна прокуратура – Хасково, децата от Арт школа „Дъга“ и „Школа по етнография и история“ при ОП „Младежки център“ Хасково, деца от детска градина №17 „Иглика“ – Хасково, ученици от ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ Хасково, специалности „Съдебна администрация“, „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“ и „Кетъринг“, децата от Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания „Надежда“.

    Благотворителният базар бе открит от председателя на Окръжен съд – Хасково Милена Петева и от председателя на Районен съд – Хасково Пламен Георгиев, а децата от детска градина №17 „Иглика“ изненадаха организаторите на базара и всички гости, като изпълниха традиционния български обичай Коледуване и ги поздравиха с коледни песни и танци.

    „Изразяваме нашите най-сърдечни благодарности за участието на всички деца в организирания Коледен благотворителен базар „От деца за деца“, както и към всички включили се в инициативата с лични усилия и средства – магистрати, съдебни служители, адвокати и гости. Пожелаваме по повод настъпващите светли празници – Рождество Христово и Нова година крепко здраве, лично и семейно щастие, както и много вдъхновение и успехи през новата 2026 година!“, пожелаха от съда в Хасково.

