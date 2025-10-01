От х:

Ученици от Езиковата гимназия събраха 1430 лв. за лечението на Здравко

    Учениците от Езиковата гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ в Хасково показаха, че когато обединят усилия, доброто се случва. На благотворителен базар, организиран по инициатива на Виктория Иванова от 12в клас и с подкрепата на Ученическия съвет, те събраха 1430 лева, които вече са дарени за лечението на Здравко Диянов Димитров от Хасково.

    В базара се включиха десетки ученици и техните семейства, като предложиха домашно приготвени сладки и солени изкушения, за да подкрепят инициативата.

    „Дори малките жестове могат да имат голямо значение. Солидарността и човечността могат да променят живота на един човек. Радвам се, че успяхме заедно да помогнем на Здравко,“ сподели пред Училищен вестник „Златаров“ Виктория Иванова.

    Здравко е 19-годишно момче от Хасково, което се бори с тежка диагноза – остра бъбречна недостатъчност. В момента той е на хемодиализа, а надеждата му е свързана с трансплантация в болница „Газиосман Паша“ в Истанбул. Донор ще бъде неговата майка.

    Парите за операцията, която струва 20 000 евро, бяха събрани само за два дни, но предстоят скъпоструващи следоперативни грижи.

    Всеки, който иска да подкрепи Здравко в борбата му за живот, може да го направи чрез дарение:

    POSTBANK

    BIK: BPBIBGSF

    IBAN: BG15 BPBI 7926 4067 9704 01

    Титуляр: Здравко Диянов Димитров

    Източник: Haskovo.NET

