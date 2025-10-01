Хасковските военнослужещи са трети на вътрешно бригадно първенство по волейбол

Представителите на 31 механизиран батальон – Хасково се класираха на трето място на вътрешно бригадно първенство по волейбол, провело се от 29 септември до 1 октомври 2025 г. в района на военно формирование 24150 – Стара Загора.

В надпреварата участваха отбори от военните формирования на 2-ра механизирана бригада от гарнизоните Стара Загора, Хасково, Ямбол и Плевен. Всички състезатели демонстрираха отлична подготовка, висок боен дух и спортсменско поведение.

Турнирът премина в оспорвана борба, като победители станаха военнослужещите от 42 механизиран батальон – Ямбол. На второ място се класира отборът на Батальон за защита на силите – Стара Загора, а трети се наредиха представителите на 31 механизиран батальон – Хасково.

Купи и медали на призьорите връчи командирът на 2-ра механизирана бригада, бригаден генерал Мирослав Костадинов, който поздрави всички участници за проявената упоритост, отборен дух и достойно представяне. Спортната инициатива за пореден път доказа, че във военните формирования от 2-ра механизирана бригада от състава на Сухопътните войски, спортът е не само средство за поддържане на висока физическа подготовка, но и важен фактор за изграждане на колектив, дисциплина и взаимно доверие.