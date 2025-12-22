От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

8 °C

6153 лева събра благотворителният коледен базар „Заедно за храма“ в Областна администрация

Изображение 1 от 2
Покажи в галерия

    6153 лева са събрани на благотворителния коледен базар „Заедно за храма“, организиран от областния управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, съобщиха от държавното ведомство.

    Събраните средства са преведени по дарителската сметка за изграждането на храм „Св. Иван Рилски“ в хасковския ж.к. „Орфей“.

    Д-р Стефка Здравкова изказва своята искрена благодарност към всички училища, детски градини, доброволци и граждани, които с ангажираност, съпричастност и щедрост подкрепиха благотворителната инициатива.

    Всеки, който желае да подкрепи благородната кауза и да допринесе за изграждането на храм „Св. Иван Рилски“, може да направи дарение по следната банкова сметка:

    IBAN: BG90 UNCR 7000 1522 6368 41

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Как ще се плаща през януари: лев и евро едновременно
    Как ще се плаща през януари: лев и евро едновременно
    преди 3 часа
    Подаръците, които ще ни радват много след празниците
    Подаръците, които ще ни радват много след празниците
    преди 3 часа
    Задържаха мъж от Димитровград със 7 грама марихуана
    Задържаха мъж от Димитровград със 7 грама марихуана
    преди 4 часа
    Задържаха трима пияни водачи и един с табели от друга кола
    Задържаха трима пияни водачи и един с табели от друга кола
    преди 4 часа
    25-годишен пострада при преобръщане с „Мерцедес“
    25-годишен пострада при преобръщане с „Мерцедес“
    преди 4 часа
    Разследват причините за пожар в къща на хасковлийка
    Разследват причините за пожар в къща на хасковлийка
    преди 4 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Концерти – Slimane - Live Symphonique @ La Basilique de St Denis - JO Paris 2024

    Случаен виц

    Как ще се плаща през януари: лев и евро едновременно

    Никой проблем не може да устои на атаките на постоянното мислене. - Волтер

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Коктейл Cuba Libre
    Коктейл Cuba Libre

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини