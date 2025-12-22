6153 лева събра благотворителният коледен базар „Заедно за храма“ в Областна администрация

6153 лева са събрани на благотворителния коледен базар „Заедно за храма“, организиран от областния управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, съобщиха от държавното ведомство.

Събраните средства са преведени по дарителската сметка за изграждането на храм „Св. Иван Рилски“ в хасковския ж.к. „Орфей“.

Д-р Стефка Здравкова изказва своята искрена благодарност към всички училища, детски градини, доброволци и граждани, които с ангажираност, съпричастност и щедрост подкрепиха благотворителната инициатива.

Всеки, който желае да подкрепи благородната кауза и да допринесе за изграждането на храм „Св. Иван Рилски“, може да направи дарение по следната банкова сметка:

IBAN: BG90 UNCR 7000 1522 6368 41