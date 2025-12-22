Как ще се плаща през януари: лев и евро едновременно

От 1 януари 2026 г. еврото става официална валута на България. За период от един месец – от 1 до 31 януари 2026 г. – страната преминава през т.нар. период на двойно обращение. Това означава, че всички разплащания в брой ще могат да се извършват както в евро, така и в левове.

През целия месец януари търговците са длъжни да приемат банкноти и монети от двете валути. Потребителите имат право да избират в коя валута да извършат плащане. Официалният курс на превалутиране е фиксираният курс 1 евро = 1,95583 лева. Търговците са длъжни да връщат рестото изцяло в евро, освен при липса на наличност – тогава връщат рестото изцяло в левове. Целта е да се улесни постепенното изтегляне на левовите банкноти и монети от обращение, без да се стига до липса на разплащателни средства. От 1 февруари 2026 г. разплащанията ще се извършват единствено в евро.

До края на 2025 г. банкоматите в страната работят единствено с левове, но от първия ден на 2026 г., те започват да изплащат само евробанкноти. Същото важи и за разплащанията на ПОС-терминали.

Банковите сметки, депозити и кредити ще бъдат автоматично превалутирани в евро на 1 януари, без да се изисква каквото и да е действие от страна на клиентите. Това важи и за вече внесени средства – гражданите могат спокойно да внесат левовете си по сметки още сега, като превалутирането ще се извърши на датата на въвеждане на еврото служебно и без такса. Така на 1 януари 2026 г. те ще имат по сметките си цялата разполагаема сума, превалутирана в евро по официалния валутен курс.