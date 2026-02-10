Откриха обновената детска библиотека в хасковското читалище „Заря“

Детският отдел на библиотеката в хасковското читалище „Заря“ бе открит днес след основно обновяване.

Обновени са всички стелажи, кътовете за по-малките деца, обновени са кътовете за четене, сменени са декорите на стените.

„Има още какво да се желае. Ще работим в тази посока, за да стане още по-приятно и уютно. Така децата, идвайки, да може да влизат в този приказен свят, да откриват нови хоризонти и да се чувстват приятно“, каза председателят на читалище „Заря“ Мирослав Милушев. Той поясни, че ремонтът е по проект изготвен от читалищното настоятелство, като средствата – малко над 7000 лева са отпуснати от Министерството на културата.

В библиотеката за деца и възрастни има 120 345 тома, като 40% са нови. Общо читателите са над 1700, каза библиотекарят Петя Милушева.