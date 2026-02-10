Задържаха мъж за кражба на регистрационни табели от автомобил в Хасково

32-годишен е задържан за кражба на регистрационни табели на кола, съобщиха от полицията. Вчера в управлението в Хасково е подаден сигнал за липсата на две регистрационни табели от паркиран на булевард „Никола Радев“ лек автомобил Ауди“. В хода на работата служители са заловили жителя на село Ангел войвода, заподозрян в извършването на деянието.

Водач с нерегистриран автомобил е заловен вчера в Димитровград. В 14:40 часа на булевард „Димитър Благоев“ униформените са проверили „Рено“, управлявано от 63-годишен. При справка се е изяснило, че автомобила е със служебно прекратена регистрация от началото на миналия месец.