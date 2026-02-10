От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

1 °C

Задържаха мъж за кражба на регистрационни табели от автомобил в Хасково

32-годишен е задържан за кражба на регистрационни табели на кола, съобщиха от полицията. Вчера в управлението в Хасково е подаден сигнал за липсата на две регистрационни табели от паркиран на булевард „Никола Радев“ лек автомобил Ауди“. В хода на работата служители са заловили жителя на село Ангел войвода, заподозрян в извършването на деянието.

Водач с нерегистриран автомобил е заловен вчера в Димитровград. В 14:40 часа на булевард „Димитър Благоев“ униформените са проверили „Рено“, управлявано от 63-годишен. При справка се е изяснило, че автомобила е със служебно прекратена регистрация от началото на миналия месец.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Почетоха Свети Харалампий в едноименния храм в кв. „Болярово“
Почетоха Свети Харалампий в едноименния храм в кв. „Болярово“
преди 1 час
Пешеходка пострада при удар от кола в Хасково, автомобил падна в река
Пешеходка пострада при удар от кола в Хасково, автомобил падна в река
преди 1 час
ПГТАТ „Н. Вапцаров“ спечели акредитация по програма ЕРАЗЪМ+
ПГТАТ „Н. Вапцаров“ спечели акредитация по програма ЕРАЗЪМ+
преди 1 час
Жител на Хасковска област, обявен за международно издирване е задържан в Кърджали
Жител на Хасковска област, обявен за международно издирване е задържан в Кърджали
преди 1 час
Дрехи пламнаха в апартамент в Хасково, възможно е огънят да е тръгнал от запалка
Дрехи пламнаха в апартамент в Хасково, възможно е огънят да е тръгнал от запалка
преди 1 час
Облачно, студено и със снежна покривка във вторник
Облачно, студено и със снежна покривка във вторник
преди 4 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Любо Киров - Последното решение

Случаен виц

Жител на Хасковска област, обявен за международно издирване е задържан в Кърджали

За успеха на един човек съдя не по това колко високо е стигнал, а по това как отскача, когато се удари в дъното. - Джордж Патън

Последни обяви

Случайна рецепта

Лека доматена супичка
Лека доматена супичка

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини