Община Хасково осигурява топъл обяд на 700 потребители до 30 септември 2026 г.

До 30 септември 2026 г. е удължен срокът на проекта за осигуряване на топъл обяд в община Хасково, съобщиха от местната администрация. Топлият обяд за 700 потребители е възможен, въз основа на подписано допълнително споразумение с Агенция за социално подпомагане по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд +.

Всички потребители, които получават храна, продължат без прекъсване участието си в проекта. Към момента максималният капацитет от 700 потребители е запълнен. В резервен списък има 157 резерви. Нов прием на заявления за включване не е предвиден.

Община Хасково осигурява топъл обяд от 3 октомври 2023 г. на 700 крайнонуждаещи се лица. Те получават топла храната всеки работен ден в разкрити пунктове в Хасково и в 32 населени места в общината.

Източник: Haskovo.NET

