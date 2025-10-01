450 души ще продължат да получават топъл обяд в Свиленград

Община Свиленград продължава социалния проект за осигуряване на безплатна храна на хора в уязвимо положение, съобщиха от кметството. Подписано е допълнително споразумение с Управителния орган на Програма за храни и основно материално подпомагане за удължаване на крайния срок до 31.01.2026 г. на проект „Приготвяне и доставяне на топъл обяд за най-нуждаещите се лица на територията на Община Свиленград” по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Проектът стартира на 13.02.2023 г. и вече близо три години осигурява топъл обяд на 450 жители на общината. Хората получават храната всеки работен ден в 16 пункта на територията на Свиленград и селата Капитан Андреево, Генералово, Сива река, Мезек, Димитровче, Райкова могила, Левка, Студена, Мустрак, Пъстрогор, Младиново, Момково и Щит.

Тъй като на този етап максималният капацитет от 450 потребители е запълнен, желаещите да получават топъл обяд могат да подават заявления в деловодството на Общинска администрация – Свиленград. След проверка от Дирекция „Социално подпомагане” - Свиленград за съответствие с изискванията за принадлежност към целевата група ще бъдат включени в списъка с резерви.