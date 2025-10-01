От х:

Партньори от общини в Литва, Гърция и Италия на среща по проект в Хасково за изграждане на център за телемедицина

    Среща с трансферни партньори се проведе по проект „CARE-GET“ в Хасково, по който бившият Дом за деца, лишени от родителски грижи „Проф. д-р Асен Златаров“ ще бъде трансформиран в иновативен медико-технологичен център и ще се превърне в ключов хъб за телемедицина в региона.

    Срещата бе открита от заместник-кмета на Община Хасково Мария Вълчева и от ръководителя на проекта Валентин Спенджаров, който е и главен експерт в Дирекция „Европейски и национални програми, проекти и екология“ в Община Хасково. На събитието присъстваха трансферни партньори от Община Сиена в Италия, от Община Комотини в Гърция и от Община Друшкининкай в Литва.

    „Това е начална среща по проект „CARE-GET“ с трансферните партньори, тъй като има компонент за трансфер. Нещата, които ние ще изпълним по проекта, те ще ги изследват в дълбочина в такива срещи и след това ще подготвят доклад дали нашата иновативна идея може да бъде трансферирана в други градове в Европа и по света“, каза Валентин Спенджаров.

    На срещата присъстваха и представители на институции, на които Община Хасково ще разчита при изпълнението на проекта. Основната цел е изграждане на хъб за телемедицина, задържане на младите хора в града, намаляване на тенденцията за намаляване на населението.

    Цялото наименование на проекта е CARE-GET „Сътрудничество за напредък в образованието, взаимодействие между поколенията, икономиката и технологичния преход“.

    Ангажиментът на CARE-GET е не само да подхранва иновации и стартиращи фирми, но и да обогатява таланта зад тях. Проектът предлага атрактивни работни места за модерни, алтернативни и напреднали здравни услуги в атрактивна среда, смесваща природата и наследството. CARE-GET е пионер в холистична екосистема около иновативния MedTech Hub, който привлича, подхранва и запазва таланта.

    Общият бюджет на проекта е 5 009 480 евро, при условие на 20% съфинансиране. Проектът стартира на 01.12.2024 г., като продължителността му е 42 месеца до 31.05.2028 г.

    Източник: Haskovo.NET

