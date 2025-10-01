От х:

Международният ден на възрастните хора бе отбелязан тържествено в Старческия дом в „Кенана“

    Международният ден на възрастните хора бе отбелязан тържествено в Старческия дом в „Кенана“.

    За доброто настроение на всички 141 обитатели се погрижи оркестър „Колорит“. Голяма част от възрастните извиха хоро. Имаше почерпка.

    Сред гостите на празника бе заместник областният управител на Хасково Богдан Кирилов. „Този ден е израз на признателност за поколенията, които са изградили съвременна България. Нека се чувствате ценени и обичани не само днес, но и във всеки ден от годината. Благодаря и на екипа на Дома за всеотдайната грижа за възрастните хора“, каза Богдан Кирилов.

    „Честит празник, мили хора! Ако не сте вие, няма да празнуваме. Пожелавам ви здраве, достойни старини и спокойствие. Да си пожелаем следващата година празненството да е още по-голямо в новата сграда“, каза директорът Кина Койнарска.

    Междувременно продължава строителството на новия Старчески дом, който е в двора на съществуващия.

