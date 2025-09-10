Задържаха мъж и две жени за притежание на дрога в Хасково и Свиленград

Две жени и един мъж са били задържани за притежание на наркотици в два отделни случая в Хасково и Свиленград вчера, съобщават от полицията.

Криминалисти от Хасково са задържали мъж и жена, държали дрога в домовете си. На адреси в града са намерени 29 плика с бяло прахообразно вещество с тегло 40 грама, за които задържаните признават, че е кокаин. От адресите са иззети и 2 жълти таблетки, 2 везни и множество празни полиетиленови пликове с клипс. При претърсването са открити и 7 грама суха листна маса с мирис на марихуана. Мъжът на 33 г. и жената на 38 г. са задържани по образуваното досъдебно производство.

По същото време 39-годишна е задържана в Свиленград за държане на наркотик. В дом в жк „Простор“ в града, обитаван от задържаната са открити 29 плика съдържащи суха зелена листна маса с тегло 4,81 грама, 3,78 грама бяло прахообразно вещество общо и 2,14 грама бяло кристално вещество. Намерени са и 3 зелени таблетки с тегло 1,25 грама. Назначена е експертиза, мярката на задържане на жената е до 24 часа.