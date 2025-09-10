Предимно слънчево, градусите ще достигнат 32

От х:

Слънчево и много топло ще бъде днес над Хасковска област. Повече облаци ще има в края на деня. Градусите ще достигнат 32 в най-топлата част на денонощието и 15 през нощта.

В четвъртък над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево. Над Западна България въздушната маса ще е неустойчива и там ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще продължи да духа слаб до умерен югоизточен вятър, който в западната част от страната временно ще се ориентира от северозапад.

Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°.

В петък облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, възможно е за кратко да са интензивни, както и да има гръмотевична дейност. Максималните температури ще са от 22° в западните райони до около 30° в източните, където преди обяд ще има и повече слънчеви часове. Вятърът ще е от изток-североизток, слаб до умерен.

Източник: Haskovo.NET

Задържаха мъж и две жени за притежание на дрога в Хасково и Свиленград
Почистват кладенец за по-чиста вода в Хасково, правят карта със зони за водоснабдяване
Задържаха мъж за 323 грама кокаин в склад с животински кожи
Представят изложбата „Настроения“ на Васил Тенев в Хасково на 11 септември
Димитър Нейков – Вълка остава в ареста за отглеждане на канабис, задържан е в изпитателния срок на условна присъда
Първият магазин за мотоциклети и аксесоари „Alfa Moto“ официално отвори врати в Хасково
