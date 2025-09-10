От х:

Продължава гасенето на пожара в Сакар, обхванал 13 000 дка

    Пожарът на територията на Сакар, между селата Младиново, Лисово и Костур, вече е обхванал площ от около 13 000 декара, информираха от Областна администрация – Хасково.

    В северната част остава участък от приблизително 1 км, където в момента се изграждат просеки за ограничаване на огъня. На място работят общо 22 екипа, от които 13 пожарни автомобила. В гасенето участват и представители на доброволно формирование „Спасителен клуб за бъдеще – Хасково“, доброволно формирование „Свиленград“ и горски служители.

    Очакванията са до края на деня пожарът да бъде локализиран.
    Източник: Haskovo.NET

