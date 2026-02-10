Дрехи пламнаха в апартамент в Хасково, възможно е огънят да е тръгнал от запалка

Сигнал за пожар в апартамент в центъра на Хасково вдигна на крак службите тази сутрин. Инцидентът стана малко преди 10 часа днес в жилищна сграда на улица „Велико Търново“ 14, намираща се до читалище „Заря“.

На място бяха изпратени два екипа на противопожарната служба за потушаване на пламъците и полицейски екип за изясняване на случая.

Опожарените дрехи са били в апартамент на първия етаж, но бяха изнесени на тротоара пред блока, като огнеборците ги обливаха с вода.

Предполага се, че огънят е тръгнал от запалка в някоя от дрехите. Предстои да се изясни причината за пожара, тъй като дрехата не е била до отоплителен уред.

Инцидентът се размина без пострадали хора, само с материални щети. До по-сериозни последствия не се стигна, защото в апартамента е имало хора по време на пламването.

Полицейски екип временно отцепили улицата, докато пожарникарите все още работеха.