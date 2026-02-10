Жител на Хасковска област, обявен за международно издирване е задържан в Кърджали

Жител на Хасковска област, обявен за международно издирване с европейска заповед за арест, е установен в Кърджали. Служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ в ОДМВР-Кърджали са задържали 24-годишния мъж на улица в града. Той е издирван с европейска заповед за арест, въведена в Шенгенската информационна система от Германия. Издадено е прокурорско постановление за задържане за срок до 72 часа и мъжът е преведен в Областната служба „Изпълнение на наказанията“.

Екип на пожарната служба в Крумовград загасил запален комин на жилищна сграда в града след подаден сигнал вчера в 19:30 часа. Няма материални загуби.

Това съобщиха от Регионалния пресцентър на МВР-Кърджали.