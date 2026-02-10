От х:

Оркестър „Хасково“ весели жители и гости на „Болярово“ на Свети Харалампий

    Днешният празник Свети Харалампий бе отбелязан традиционно в хасковския квартал „Болярово“. Както обикновено, по този повод в жилищния район има събор.

    Честването започна сутринта в църквата, носеща името на светеща. В храма бе отслужена тържествена литургия, водена от отец Никола в присъствието на младите свещеници Кирил и Константин.

    В ранния следобед имаше веселие, осигурено от кметството в „Болярово“ и Община Хасково. За доброто настроение на жителите и гостите на квартала се погрижи оркестър Хасково с ръководител Марин Стоев и солист Румяна Стоева. Местните извиха хоро, което поведе кметският районен наместник Митко Митев.

    Край веселието традиционно имаше сергии и каравани с памук шекер, понички, палачинки, играчки, сладки изделия, пушкаджийница, които бяха посетени от малки и големи.

    Източник: Haskovo.NET

